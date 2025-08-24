Meteorolojiden 'oh bee!' dedirtecek sıcaklık açıklaması!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurdun kuzey ve batı kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, güney ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

YURT GENELİNDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyıları ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusu yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık