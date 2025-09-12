Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Saat verildi

Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Saat verildi
Yayınlanma:
Meteoroloji'den Zonguldak ve Bartın için son dakika uyarısı geldi. Yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan ve geceye kadar sürmesi beklenen şiddetli fırtına nedeniyle yetkililer, vatandaşları ve özellikle denizcileri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları için önemli bir uyarı yayınladı. Sakin havaya aldanılmaması gerektiğini belirten açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Zonguldak ve Bartın kıyılarında rüzgar yönünü doğu ve kuzeydoğuya çevirecek.

Saatteki hızı zaman zaman 75 kilometreyi bulabilecek olan rüzgarın, denizde kuvvetli bir fırtınaya neden olacağı tahmin ediliyor. Bu şiddetteki bir fırtınanın, denizde yüksek dalgalar oluşturabileceği, seyir güvenliğini tehlikeye atabileceği ve kıyı şeridinde olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi.

Yetkililer, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta balıkçılar ve denizciler olmak üzere tüm vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Fırtınalı havanın, gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi ve havanın yeniden sakinleşmesi öngörülüyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

