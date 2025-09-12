Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Saat verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz'in doğu kıyıları için önemli bir uyarı yayınladı. Sakin havaya aldanılmaması gerektiğini belirten açıklamaya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren Zonguldak ve Bartın kıyılarında rüzgar yönünü doğu ve kuzeydoğuya çevirecek.

Saatteki hızı zaman zaman 75 kilometreyi bulabilecek olan rüzgarın, denizde kuvvetli bir fırtınaya neden olacağı tahmin ediliyor. Bu şiddetteki bir fırtınanın, denizde yüksek dalgalar oluşturabileceği, seyir güvenliğini tehlikeye atabileceği ve kıyı şeridinde olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi.

Yetkililer, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta balıkçılar ve denizciler olmak üzere tüm vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Fırtınalı havanın, gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi ve havanın yeniden sakinleşmesi öngörülüyor.