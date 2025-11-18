Meteoroloji'den fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den fırtına uyarısı!
Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz, Marmara ve Kuzey Ege bölgeleri için kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamaya göre, rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde eseceği ve bu durumun ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, denizcilik ve ulaşım faaliyetlerini etkileyecek şiddetli rüzgar uyarısı yayımladı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batı bölgeleri ile Kuzey Ege'de akşam saatlerinden sonra rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50 ila 75 kilometre hız) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtına uyarısı Marmara Bölgesi'nin güneyi için de geçerli. Marmara'nın güneyinde ise yarın günün ilk saatlerinden itibaren aynı yönlerden esecek fırtınanın, öğle saatlerinden sonra etkisini yitireceği öngörülüyor.

BUDO ve feribot seferlerine fırtına engeliBUDO ve feribot seferlerine fırtına engeli

YAŞANABİLECEK AKSAMALARA DİKKAT

Meteoroloji yetkilileri, fırtına nedeniyle deniz ve kara ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kilauea Yanardağı’nda cehennem görüntüleri: 450 metre püskürttüğü lavlar sel oldu aktı
Yılın kelimesi 'Parasosyal' oldu: Ne anlama geliyor?
Yılın kelimesi 'Parasosyal' oldu: Ne anlama geliyor?
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
Ünlü lüks aksesuar mağazası soyuldu
İslam Memiş altında rekor beklediği zamanı açıkladı: 30 bin lirası olan yatırımcıya seslendi
Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama: İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye
İstanbul Valisi Davut Gül kedileri hedef aldı: Her önüne gelen mama veremez
İstanbul Valisi Davut Gül kedileri hedef aldı: Her önüne gelen mama veremez
Zehirlenme faciasında ilk ifadeler: 2 kapak ilaç
Zehirlenme faciasında ilk ifadeler: 2 kapak ilaç
Böcek ailesinden sonra İstanbul'da bir skandal daha! Yeni evli kadın içtiği kahve yüzünden ölümle pençeleşiyor
Böcek ailesinden sonra İstanbul'da bir skandal daha! Yeni evli kadın içtiği kahve yüzünden ölümle pençeleşiyor