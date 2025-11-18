Meteoroloji'den fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, denizcilik ve ulaşım faaliyetlerini etkileyecek şiddetli rüzgar uyarısı yayımladı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Batı Karadeniz'in batı bölgeleri ile Kuzey Ege'de akşam saatlerinden sonra rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50 ila 75 kilometre hız) fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtına uyarısı Marmara Bölgesi'nin güneyi için de geçerli. Marmara'nın güneyinde ise yarın günün ilk saatlerinden itibaren aynı yönlerden esecek fırtınanın, öğle saatlerinden sonra etkisini yitireceği öngörülüyor.

BUDO ve feribot seferlerine fırtına engeli

YAŞANABİLECEK AKSAMALARA DİKKAT

Meteoroloji yetkilileri, fırtına nedeniyle deniz ve kara ulaşımında yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı. Fırtınanın yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.