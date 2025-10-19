Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı

Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son hava tahmin raporuna göre, yarın saat 06.00 ile 18.00 saatleri arasında Karadeniz'deki 6 il için kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. MGM, sel ve ani su baskınlarına karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri için yeni bir kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların yarın (20 Ekim Pazartesi) saat 06.00 ile 18.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.

samsunun-dogusu-ordu-giresun-trabzon-rize-ve-artvinin-kiyi-kesimlerinde.webp

VATANDAŞLARA SEL VE HEYELAN UYARISI

Meteoroloji, vatandaşları sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Marmara, Karadeniz ve Ege'de kuvvetli sağanak var! Saat saat harita...Marmara, Karadeniz ve Ege'de kuvvetli sağanak var! Saat saat harita...

BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATLERİ AÇIKLANDI

Yağışların 20 Ekim Pazartesi saat 06.00’da başlayarak aynı gün saat 18.00’e kadar süreceğini duyuran Meteoroloji, özellikle kıyı kesimlerde yağışın kısa sürede etkili olabileceği ve kuvvetli sağanak şeklinde görülebileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Meteoroloji'den 24 il için alarm: Sağanak yağış geliyor!Meteoroloji'den 24 il için alarm: Sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, uyarısında şu ifadeleri kullandı:

"Yarın (20 Ekim 2025 Pazartesi) Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde beklenen sağanak yağışların Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

meteoroloji-genel-mudurlugu-mgm.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

