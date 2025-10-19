Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimleri için yeni bir kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların yarın (20 Ekim Pazartesi) saat 06.00 ile 18.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.

VATANDAŞLARA SEL VE HEYELAN UYARISI

Meteoroloji, vatandaşları sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SAATLERİ AÇIKLANDI

Yağışların 20 Ekim Pazartesi saat 06.00’da başlayarak aynı gün saat 18.00’e kadar süreceğini duyuran Meteoroloji, özellikle kıyı kesimlerde yağışın kısa sürede etkili olabileceği ve kuvvetli sağanak şeklinde görülebileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, uyarısında şu ifadeleri kullandı:

"Yarın (20 Ekim 2025 Pazartesi) Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde beklenen sağanak yağışların Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."