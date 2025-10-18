Meteoroloji'den 24 il için alarm: Sağanak yağış geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 Ekim hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre, Türkiye’nin kuzeybatı kesimlerinde sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz’in batı kıyılarının sağanak yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 12°C, 22°C
sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 14°C, 24°C
Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 11°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 5°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Öğle saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DÜZCE 12°C, 21°C
Öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK 13°C, 20°C
Öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE 12°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 13°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS 1°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 9°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN 17°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 13°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

