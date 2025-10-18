Meteoroloji'den 24 il için alarm: Sağanak yağış geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz’in batı kıyılarının sağanak yağışlı, diğer bölgelerin ise parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 12°C, 22°C
sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE 16°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 14°C, 24°C
Sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA 11°C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 18°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 14°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 8°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 5°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 8°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 7°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Öğle saatlerinden sonra Düzce ve Zonguldak çevrelerinin yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
DÜZCE 12°C, 21°C
Öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ZONGULDAK 13°C, 20°C
Öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE 12°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 13°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 13°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 1°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 9°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 17°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 13°C, 26°C
Az bulutlu ve açık