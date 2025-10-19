Marmara, Karadeniz ve Ege'de kuvvetli sağanak var! Saat saat harita...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege (Muğla hariç), İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Artvin çevreleri, Adana'nın ve Osmaniye'nin güneyinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Megakent İstanbul'un birçok bölgesinde sabahın erken saatlerinde yağmur etkili oldu.

İstanbul'da bazı yol ve caddeler trafiğe kapatıldı

Yağışların; Batı Karadeniz, Sakarya’nın kuzey ve doğu kesimleri, Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Samsun ve Trabzon'un doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR DAHA DA DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı beklenmiyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Batı Karadeniz, Sakarya’nın kuzey ve doğu kesimleri, Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Samsun ve Trabzon'un doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER:

Bolu, Kastamonu, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce.

METEOROLOJİDEN SAAT SAAT HARİTA

MGM'nin aktardıklarına göre yağışlı havalar yarın sabaha kadar yurdun farklı noktalarında etkili olacak.