Marmara, Karadeniz ve Ege'de kuvvetli sağanak var! Saat saat harita...

Marmara, Karadeniz ve Ege'de kuvvetli sağanak var! Saat saat harita...
Yayınlanma:
Kuraklıkla mücadele veren yurda Meteorolojiden yağmur müjdesi. 19 Ekim tarihli hava tahmin raporunda Marmara Karadeniz ve Ege'nin yanı sıra İç Anadolu bölgesinde de yağmurun etkili olacağı ifade edildi. 7 il için sarı kodlu uyarı verildi. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan saatli harita!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege (Muğla hariç), İç Anadolu’nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Artvin çevreleri, Adana'nın ve Osmaniye'nin güneyinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Megakent İstanbul'un birçok bölgesinde sabahın erken saatlerinde yağmur etkili oldu.

İstanbul'da bazı yol ve caddeler trafiğe kapatıldıİstanbul'da bazı yol ve caddeler trafiğe kapatıldı

Yağışların; Batı Karadeniz, Sakarya’nın kuzey ve doğu kesimleri, Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Samsun ve Trabzon'un doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR DAHA DA DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı beklenmiyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Batı Karadeniz, Sakarya’nın kuzey ve doğu kesimleri, Ordu, Giresun, Rize çevreleri, Samsun ve Trabzon'un doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER:

Bolu, Kastamonu, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce.

METEOROLOJİDEN SAAT SAAT HARİTA

1.png

2.png

3.png

4.png

MGM'nin aktardıklarına göre yağışlı havalar yarın sabaha kadar yurdun farklı noktalarında etkili olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye
İmamoğlu tepki çeken Machado mesajına açıklama yaptı
İmamoğlu tepki çeken Machado mesajına açıklama yaptı
İstanbul'da bazı yol ve caddeler trafiğe kapatıldı
İstanbul'da bazı yol ve caddeler trafiğe kapatıldı