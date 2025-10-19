İstanbul'da bazı yol ve caddeler trafiğe kapatıldı

Yayınlanma:
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenleri provası nedeniyle bazı yol ve caddeler trafiğe kapatıldı. Saat 06.00 itibarıyla araçlar, alternatif yollara yönlendirildi.

İstanbul'da 29 Ekim'de düzenlenecek Cumhuriyet Bayramı törenlerinin provaları nedeniyle bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı.

Araçlar alternatif yolları kullanmaya başladı.

İSTANBUL'DA BAZI YOLLAR KAPATILDI

Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında tören provasının yapılacağı cadde ve yollarda, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Saat 06.00 itibarıyla araçlar, İstanbul Valiliği tarafından belirtilen alternatif güzergahları kullanmaya başladı.

s-f403793e9af08eb9b61691dbf427a6c25471e905.jpg

Başkentte yarın bu yollar kapalı olacak!Başkentte yarın bu yollar kapalı olacak!

Bu kapsamda kapatılan yolların listesi şu şekilde:

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Edirnekapı ile 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikameti Adnan Menderes Bulvarı girişleri

Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden bulvara katılım da sağlanamayacak.

isqk8czjb0a-c9yo0ahlsq.webp

Bazı yolların kapalı olması nedeniyle araçlar alternatif güzergahları kullanmaya başladı.

Alternatif yollar ise şöyle:

Provaların bitimine kadar kapatılan yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet ve Fevzipaşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecek.

Kaynak:AA

