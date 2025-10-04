Başkentte yarın bu yollar kapalı olacak!

3. Uluslararası Runkara Yarı Maratonu dolayısıyla yarın Ankara’da bazı cadde ve sokaklar saat 07.30’dan itibaren araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, yarın düzenlenecek 3. Uluslararası Runkara Yarı Maratonu dolayısıyla bazı yolların yarın trafiğe kapatılacağını açıkladı.

İŞTE TRAFİĞE KAPATILACAK O YOLLAR!

Yapılan açıklamada, saat 07.30’dan itibaren Hipodrom Caddesi’nin Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Tren Garı Kavşağı arasında bulunan kısmı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

SÜRÜCÜLER ALTERNATİF GÜZERGAHLARA YÖNLENDİRİLDİ!

Bununla birlikte; Kazım Karabekir Caddesi’nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi, Bandırma Caddesi, Silahtar Caddesi, Çiftlik Caddesi, Güvercinlik Caddesi ve Ankara Bulvarı’nın belirli kısımları ile bu yollara bağlanan cadde ve sokaklarının da araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Yetkililer, sürücülerdn alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaretlerine uymalarını istedi.




Kaynak:DHA

