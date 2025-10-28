Meteoroloji'den 5 il için yeni 'sel' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Kuzeybatı kesimlerde beklenen yağışların Batı Karadeniz, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzeybatısında kuvvetli olacağı yönünde uyarıda bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor.

VATANDAŞLARA SEL VE YILDIRIM UYARISI

Meteoroloji, vatandaşları el, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

MGM, uyarısında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün öğle saatlerinden gece saatlerine kadar Kuzeybatı kesimlerde beklenen yağışların; Batı Karadeniz, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzeybatısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

MUĞLA İÇİN KIRMIZI ALARM

Meteoroloji, Muğla'nın Köyceğiz, Ula, Ortaca ve Marmaris ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu.

Bugün önümüzdeki 3 saatlik periyotta etkili olacağı değerlendirilen kuvvetli yağışa ilişkin sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar yaşanabileceği bildirildi.

Vatandaşları uyaran MGM, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan son değerlendirmelere ve meteoroloji radarından alınan bilgilere göre önümüzdeki 3 saatlik periyotta Muğla'nın Köyceğiz, Ula, Ortaca ve Marmaris ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."