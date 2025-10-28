AKOM tarih verdi: İstanbul'da yağışlı hava yerini pastırma sıcaklarına bırakıyor!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte etkili olan yağışlı havanın bugün itibarıyla sona erdiğini ve önümüzdeki 7-10 günlük periyotta yağış beklenmediğini duyurdu. Açıklamaya göre, hafta ortasından itibaren hava sıcaklıkları 22-24°C seviyelerine ulaşarak kısa süreli bir "pastırma yazı" yaşanacağı öngörülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), Ekim ayı başlarından itibaren kentte etkili olan yağışlı havanın bugün itibarıyla bölgeyi terk ettiğini açıkladı. AKOM'dan yapılan duyuruya göre, İstanbul'u önümüzdeki 7 ila 10 günlük periyotta yağışsız bir hava bekliyor.

"PASTIRMA YAZI" BAŞLIYOR

Açıklamada halihazırda 15-18°C'ler civarına gerileyen sıcaklıkların, perşembe gününden itibaren artarak 20°C'lerin üzerine çıkacağı ve 22-24°C seviyelerine ulaşacağı tahmin edildiği belirtildi. Bu durum, sonbaharın ortasında kısa süreli ve beklenmedik bir sıcak hava dalgası olan "pastırma yazı" dönemine girildiği anlamına geliyor.

AKOM açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul'da Ekim ayı başlarından itibaren etkili olan yağışlı havalar bugün itibari ile bölgemizi terk ederken önümüzdeki 7-10 günlük periyotta yağış beklenmiyor. Halihazırda 15-18°C'ler civarına gerileyen sıcaklıkların Perşembe gününden itibaren artarak 20°C'lerin üzerine bahar değerlerine (Pastırma Ayazı) yükseleceği öngörülüyor.”

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Rögar taştı halı dükkanı su altında kaldıİstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Rögar taştı halı dükkanı su altında kaldı

PASTIRMA YAZI NEDİR?

Pastırma sıcakları, genellikle ekim veya kasım aylarında, kış soğuklarına geçiş yapılmadan hemen önce meydana gelen ve beklenmedik şekilde sıcak hava dalgasına verilen addır. Yüksek basınç sistemleri nedeniyle oluşan bu meteorolojik olay, atmosferde nem oranını düşürürken güneşli gün sayısını artırır. Bu dönemde kuzey yarım kürede sıcaklıklar normalin üzerine çıkarak birkaç gün süren sıcak bir dönem yaşanır.

