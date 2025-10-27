İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Rögar taştı halı dükkanı su altında kaldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarı verdiği İstanbul'da sağan yağış etkili oldu. Avrupa Yakası'nda akşamüstü başlayan yağış, ilerleyen saatlerde şiddetini attırdı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Okmeydanı mevki Piyalepaşa Mahallesi’nde meydana geldi.
HALI DÜKKANI SU ALTINDA KALDI
Edinilen bilgiye göre yoğun yağış sonrası taşan rögar nedeniyle zemin kattaki halı dükkanı su altında kaldı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Olay yerine gelen ekipler dükkana dolan su birikintisini tahliye etmeye başladı. Ancak rögardan sürekli olarak suyun gelmesi nedeniyle dükkandaki su boşaltılamadı. Olay nedeniyle iş yerindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)