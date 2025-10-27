Uyarılar peş peşe gelmişti! İstanbul'da sağanak başladı: Uçaklar inmekte zorlandı

Uyarılar peş peşe gelmişti! İstanbul'da sağanak başladı: Uçaklar inmekte zorlandı
İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarı vermesinin ardından akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağmur nedeniyle uçaklar iniş yapmakta zorlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarı verdiği İstanbul'da sağan yağış etkili oldu.

Avrupa Yakası'nda akşamüstü başlayan yağış, ilerleyen saatlerde şiddetini attırdı.

MEGAKENT YAĞMURA TESLİM

Avrupa Yakası'nda Küçükçekmece'de şiddetini artıran sağanak nedeniyle Sefaköy'deki Halkalı Caddesi'nde araçlar güçlükle ilerledi.

İnönü Mahallesi'ndeki pazar yeri de yağış nedeniyle sular altında kaldı.

Sultangazi'de etkili olan sağanak sonucu caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslanmamak için korunaklı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı.

Meteorolojiden il il kar ve sağanak uyarısıMeteorolojiden il il kar ve sağanak uyarısı

YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANDILAR

Kentin turistik bölgelerinden Taksim'de de etkili olan sağanağa hazırlıksız yakalananlar metro istasyonlarının çıkışlarında korunmaya çalıştı.

Yağışla birlikte zaman zaman şimşek çakması sonucu gökyüzü aydınlandı.

Sefaköy'deki bir alışveriş merkezinde oluşan su birikintisi nedeniyle vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Öte yandan sağanağın etkisiyle bazı yollarda trafik meydana gelirken, otobüs duraklarında da yoğunluk oluştu.

UÇAKLAR HAVADA TUR ATTI

İstanbul Havalimanı'nda da sağanak yağış etkili olurken, Cümülonimbus (CB) olarak adlandırılan kötü hava şartlarına ve yıldırımlara neden olan bulutlar nedeniyle uçaklar havada tur atıyor. CB bulutlarına yakalanmamak isteyen pilotlar havada tur atmak zorunda kaldı.

Pilotlar, hava trafiğiyle ilgili kontrollerde gördükleri olumsuz hava koşulları olduğunu koordinatlar konusunda bilgi veriyor.

