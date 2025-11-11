Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü

Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, bugün saat 18.00'dan itibaren batı Karadeniz'deki 3 il için "kuvvetli sağanak yağış" uyarısında bulundu. Meteoroloji, sel ve ani su baskınlarına karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Batı Karadeniz'de Zonguldak, Düzce ve Bartın için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

İzmir'de sağanak sele yol açtı: Cadde ve sokaklar sular altında kaldıİzmir'de sağanak sele yol açtı: Cadde ve sokaklar sular altında kaldı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların bugün (11 Kasım Salı) saat 18.00 ile Çarşamba günü (12 Kasım) saat 18.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.

dogu-karadeniz-kuvvetlil-yagis.jpg

VATANDAŞLARA SEL VE YILDIRIM UYARISI

Meteoroloji, vatandaşları sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul'da gök gürültülü günler başlıyor! Ne zamana kadar devam edecek?İstanbul'da gök gürültülü günler başlıyor! Ne zamana kadar devam edecek?

MGM, uyarısında şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre bugün (Salı) akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de görülecek olan yağışların yarın (Çarşamba) akşam saatlerine kadar Zonguldak, Düzce ve Bartın'da kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

dogu-karadeniz-icin-yagis-uyarisi.jpeg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Türkiye
Denizde kadın cesedi bulundu!
Denizde kadın cesedi bulundu!
Erdoğan 'yalan konuşuyorsun' demişti: O videonun perde arkasında neler oldu?
Erdoğan 'yalan konuşuyorsun' demişti: O videonun perde arkasında neler oldu?