Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Batı Karadeniz'de Zonguldak, Düzce ve Bartın için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların bugün (11 Kasım Salı) saat 18.00 ile Çarşamba günü (12 Kasım) saat 18.00 saatleri arasında etkili olması bekleniyor.

VATANDAŞLARA SEL VE YILDIRIM UYARISI

Meteoroloji, vatandaşları sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

MGM, uyarısında şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre bugün (Salı) akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de görülecek olan yağışların yarın (Çarşamba) akşam saatlerine kadar Zonguldak, Düzce ve Bartın'da kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden oluşabilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."