Meteoroloji ve bakanlık uyarmıştı: Gece boyunca meyve bahçelerinde ateş yakıp nöbet tuttular

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde zirai don tehlikesine karşı üreticiler ateş yakarak, meyvelerini korumaya çalıştı.

Meyve üretiminin yoğun olarak yapıldığı Sakarya Pamukova’da, hava sıcaklıklarının düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın zirai don uyarısında bulunduğu kentte üreticiler, gece boyunca meyve bahçelerinde ateş yakıp, ürünlerini korudu.

Üreticiler hava sıcaklıklarının düştüğü gece saatlerinde ateşin başında nöbet tuttu.

ATEŞİN BAŞINDA NÖBET TUTTULAR

Üreticiler hava sıcaklıklarının düştüğü gece saatlerinde meyve bahçelerindeki ürünlerine don vurmaması için ateşin başında nöbet tuttu. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

