Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak

Türkiye, Batı'dan başlayıp İç Anadolu'ya doğru ilerleyecek fırtınalı ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Vatandaşları bekleyen zorlu hava koşullarına karşı uyarılarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, bölge bölge beklenen hava durumunu açıkladı.

METEOROLOJİ UZMANI GÜNLER SÜRECEK FIRTINAYI TARİH VERİP AÇIKLADI

Macit, yarın Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun doğusunda, perşembe günü ise Doğu Karadeniz'in kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak beklendiğini bildirdi.

Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren ise yurdun yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceğini belirten Macit, "Perşembe günü Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında, cuma günü Marmara, Ege, Batı Akdeniz'de ve cumartesi de Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısında sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekliyoruz." dedi.

Macit, cuma günü Marmara Bölgesi ile Kuzey Ege'de, cumartesi günü ise Ege'de ve Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun batısında kuvvetli rüzgar beklendiğini ifade etti.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK ŞAKIR ŞAKIR YAĞACAK

İstanbul'da cuma ve cumartesi günü sağanak geçişleri beklendiğini söyleyen Macit, hava sıcaklığının 22 ila 23 derece civarında olacağını kaydetti.

Macit, Ankara'nın batısında cuma ve cumartesi yağış görüleceğini, cumartesi günü hava sıcaklığının 25 dereceye kadar çıkacağını söyledi.

İzmir'de ise perşembe akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini aktaran Macit, hava sıcaklığının da 25 ila 26 derecelerde seyredeceği bilgisini verdi.