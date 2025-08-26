Meteoroloji uyardı: 6 ilde kuvvetli rüzgar ve sağanak bekleniyor

Meteoroloji uyardı: 6 ilde kuvvetli rüzgar ve sağanak bekleniyor
Yayınlanma:
Meteoroloji’den gelen son tahminlere göre, ülkenin büyük bir bölümünde hafta boyunca yağış beklenmezken Rize, Artvin, Ordu, Giresun, Osmaniye ve Hatay'da gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelinde önümüzdeki günlerde beklenen hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkenin büyük bir bölümünde hafta boyunca yağış beklenmediğini belirten Tekin, "Hava az bulutlu ve açık geçecek, dar alanda yağışları göreceğiz. Yarın Rize, Artvin çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerde yağışı göreceğiz. Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görmek mümkün olacak" dedi.

O İLLER İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Yarın Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinde yağış bekleniyor. Hatay’ın kıyı şeridinde ise yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Perşembe ve cuma günleri Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde, Osmaniye’de ve Hatay kıyılarında yağış görülecek. Hafta sonu ise yurt genelinde yağış beklenmediği, havanın açık ve güneşli geçeceği belirtildi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji, özellikle kuzeybatı bölgeleri için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Yarın ve perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 60 kilometreye ulaşabileceği bildirildi. Tekin, özellikle akşam saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında fırtına beklendiğini, bu nedenle denizcilerin ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA DURUMU

Ankara: 30-32 °C arasında, yağış yok.

İstanbul: 28-30 °C arası, az bulutlu ve açık.

İzmir: 33-35 °C arası, sıcaklıklar yüksek seyredecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Türkiye
Cenazeye gidenlere otomobil çarptı: Ölü ve yaralılar var
Cenazeye gidenlere otomobil çarptı: Ölü ve yaralılar var
3 kişi hayatını kaybetmişti: Kaza noktasında yol kapatmalı eylem
3 kişi hayatını kaybetmişti: Kaza noktasında yol kapatmalı eylem
Burdur'da güpegündüz silahlı saldırı: 2 yaralı
Burdur'da güpegündüz silahlı saldırı: 2 yaralı