Meteoroloji uyardı: 6 ilde kuvvetli rüzgar ve sağanak bekleniyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, yurt genelinde önümüzdeki günlerde beklenen hava durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkenin büyük bir bölümünde hafta boyunca yağış beklenmediğini belirten Tekin, "Hava az bulutlu ve açık geçecek, dar alanda yağışları göreceğiz. Yarın Rize, Artvin çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerde yağışı göreceğiz. Hatay'ın kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görmek mümkün olacak" dedi.

O İLLER İÇİN YAĞIŞ UYARISI

Yarın Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu ve Giresun’un iç kesimlerinde yağış bekleniyor. Hatay’ın kıyı şeridinde ise yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Perşembe ve cuma günleri Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde, Osmaniye’de ve Hatay kıyılarında yağış görülecek. Hafta sonu ise yurt genelinde yağış beklenmediği, havanın açık ve güneşli geçeceği belirtildi.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji, özellikle kuzeybatı bölgeleri için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Yarın ve perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 60 kilometreye ulaşabileceği bildirildi. Tekin, özellikle akşam saatlerinde Zonguldak ve Bartın kıyılarında fırtına beklendiğini, bu nedenle denizcilerin ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA DURUMU

Ankara: 30-32 °C arasında, yağış yok.

İstanbul: 28-30 °C arası, az bulutlu ve açık.

İzmir: 33-35 °C arası, sıcaklıklar yüksek seyredecek.