Meteoroloji tarih verip il il açıkladı: Kuvvetli kar ve sağanak geliyor

Meteoroloji tarih verip il il açıkladı: Kuvvetli kar ve sağanak geliyor
Yayınlanma:
Yurdun kuzeydoğu kesimlerindeki bazı iller için kuvvetli kar ve sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde beklenen yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Giresun'un doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

KIYI VE YÜKSEK KESİMLERDE FARKLI YAĞIŞ TİPLERİ

Yağışların kıyı kesimlerde sağanak, 1000 metre ve üzeri rakımlı yerlerde yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

kar-yagisi.jpg

Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladıLapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı

OLASI RİSKLERE KARŞI UYARI

Sel, su baskını, heyelan, kar yağışı olan yerlerde buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak:AA

Asgari ücrette beklenmedik rakamı açıkladı
İstanbul’da yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uzmanı yağış için net tarih verdi
Şimşek'in enflasyon hedefinin nasıl tutacağı ortaya çıktı: Vay memurun emeklinin haline!
Google halktv.com.tr'nin emeğine nasıl çöküyor? İşte yeni delil ve yeni ifşa! Varan 2
Ela Rumeysa Cebeci Mehmet Akif Ersoy sessizliğini bozdu! "Fotoğraf" iddiasına yanıt verdi
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
Dünyada en çok araba nerede satılıyor? İşte rekor kıran ülke
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
2026'da çalışanlar 45 gün izin yapacaklar
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
Zonguldak'tan çıktı Fatih Terim'i de Mustafa Denizli'yi de geride bıraktı
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
11 yılda çıkarıldı tam tamına 2,9 milyon metrekare
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Dünyanın dört bir yanından akın akın gelecekler: Milyonlarca euro verecekler
Türkiye
Sıla bebek için isyan eden Gülben Ergen beraat etti
Sıla bebek için isyan eden Gülben Ergen beraat etti
İmamoğlu hakkındaki karar 4600 gün sonra verilecekmiş!
İmamoğlu hakkındaki karar 4600 gün sonra verilecekmiş!
Kardeşinin ölümüne sebep olmuştu! Bağ evinde kıskıvrak yakalandı
Kardeşinin ölümüne sebep olmuştu! Bağ evinde kıskıvrak yakalandı