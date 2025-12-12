Polisin parmağını ısıran saldırgan cezaevine gönderildi

Polisin parmağını ısıran saldırgan cezaevine gönderildi
Yayınlanma:
Şanlıurfa’da KADES üzerinden gelen yardım çağrısına koşan polis ekipleri, olay yerinde şüphelinin saldırısına uğradı. Arbede sırasında görevli memurun parmağını ısırarak yaralayan ve üzerinden tabanca çıkan saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa’da Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden gelen acil yardım çağrısına müdahale etmek isteyen emniyet güçleri, olay yerinde şüphelinin fiili saldırısına uğradı. Görevli polis memurunu parmağından ısırarak yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MÜDAHALE SIRASINDA POLİSİ YARALADI

Olay, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, KADES sistemine düşen bir ihbar üzerine belirtilen adrese intikal etmesiyle meydana geldi. Ekiplerin olay yerindeki müdahalesi sırasında güvenlik güçlerine mukavemet gösteren şüpheli şahıs, yaşanan arbedede bir polis memurunun parmağını ısırarak yaralanmasına neden oldu.

ÜZERİNDEN SİLAH ÇIKTI

Polis ekipleri tarafından kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alınan şüphelinin yapılan üst ve ikamet aramasında bir adet tabanca ele geçirildi. Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen saldırgan, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

