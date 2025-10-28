Meteoroloji o ili uyardı! Yer yerinden oynayacak

Antalya için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan değerlendirmelere göre, kent genelinde akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması, akşamdan itibaren ise özellikle kentin doğu kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli seyretmesi bekleniyor.

Uzmanlar, ani sel, su baskını, hortum, yıldırım, dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

MUĞLA'DA DA SAĞANAK BEKLENİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre ayrıca gelecek 3 saatlik periyotta Muğla'nın güneyi için de kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği ifade edildi.