İstanbul ve Trakya alarmda: Meteoroloji’den kuvvetli yağış, fırtına ve dolu uyarısı

Yayınlanma:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, bugün öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar İstanbul dahil Marmara bölgesindeki 5 il için kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji, sel, dolu, kuvvetli rüzgar ve ani su baskınlarına karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya'da, akşam saatlerine doğru İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile zamanla Yalova ve Bursa için yeni bir kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün öğle saatlerinden itibaren gece yarısına kadar etkili olması bekleniyor.

VATANDAŞLARA SEL VE YILDIRIM UYARISI

Meteoroloji, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

MGM, uyarısında şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya'da, akşam saatlerine doğru İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile zamanla Yalova ve Bursa'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor! Kuvvetli yağışla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

MARMARA İLE KUZEY EGE İÇİN FIRTINA UYARISI

Meteoroloji, İzmir, Manisa, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi ve Tekirdağ çevreleri için kuvvetli ve kısa süreli fırtına uyarısında bulundu.

Bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olacağı değerlendirilen fırtınaya ilişkin ulaşımda aksamalar ve çatı uçmaları yaşanabileceği bildirildi.

Vatandaşları uyaran MGM, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden İzmir, Manisa, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

