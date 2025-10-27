Bozcaada ve Gökçeada feribot seferlerine 'fırtına' ayarı!

Yayınlanma:
Çanakkale'de Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri, fırtına nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale'de etkili olan fırtına, Bozcaada ve Gökçeada hattındaki deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.

GESTAŞ’tan yapılan açıklamada, Ege Denizi’nin kuzeyinde beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı feribot seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL OLDU

Buna göre, Geyikli-Bozcaada hattında Geyikli’den 11.00 ve 15.00, Bozcaada’dan ise 10.00 ve 14.00’te yapılması planlanan seferler iptal edildi.

Kabatepe-Gökçeada hattında da Kabatepe’den 13.00 ve 17.00, Gökçeada’dan 11.00 ve 15.00 seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Şirket, hava koşullarının seyrine göre gün içindeki diğer seferlerle ilgili güncellemelerin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacağını ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

