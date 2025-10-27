BUDO'nun 8 seferi iptal edildi

Yayınlanma:
Bursa'da BUDO'nun bugün yapılması planlanan 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa'da olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Marmara Denizi’nde beklenen şiddetli rüzgar ve yüksek dalga boyu nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bugün yapmayı planladığı 8 sefer iptal edildi.

BUDO’nun internet sitesinde yer alan duyuruda, sefer güvenliğini tehlikeye atabilecek hava şartları nedeniyle bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

budonun-8-seferi-iptal-edildi-983669-292020.jpg

İŞTE İPTAL OLAN O SEFERLER

Buna göre, sabah saatlerinden itibaren 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul - Bursa, 09.30 Bursa - İstanbul, 09.30 Bursa - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu - İstanbul, 11.30 İstanbul - Bursa, 11.30 İstanbul - Armutlu ve 12.55 Armutlu - Bursa seferleri iptal edildi.

Yetkililer, hava koşullarına bağlı olarak gün içindeki diğer seferlerle ilgili güncellemelerin BUDO’nun resmi kanallarından duyurulacağını ifade etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

