BUDO'nun 8 seferi iptal edildi

Bursa'da olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Marmara Denizi’nde beklenen şiddetli rüzgar ve yüksek dalga boyu nedeniyle Bursa Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) bugün yapmayı planladığı 8 sefer iptal edildi.

BUDO’nun internet sitesinde yer alan duyuruda, sefer güvenliğini tehlikeye atabilecek hava şartları nedeniyle bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.

İŞTE İPTAL OLAN O SEFERLER

Buna göre, sabah saatlerinden itibaren 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul - Bursa, 09.30 Bursa - İstanbul, 09.30 Bursa - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu - İstanbul, 11.30 İstanbul - Bursa, 11.30 İstanbul - Armutlu ve 12.55 Armutlu - Bursa seferleri iptal edildi.

Yetkililer, hava koşullarına bağlı olarak gün içindeki diğer seferlerle ilgili güncellemelerin BUDO’nun resmi kanallarından duyurulacağını ifade etti.