Metal işçileri 65 gündür grevde: Konsolosluk önüne yürüdüler

Omsa Metal fabrikasında sendikalı oldukları için işten çıkarılan işçiler 65 gündür direnişte. İşçiler bugün, Beyoğlu’nda bulunan İsveç Konsolosluğu önüne yürüyerek "Atılan işçiler geri alınsın" çağrısında bulundu.

Kocaeli Dilovası’nda bulunan Omsa Metal fabrikasında sendikalı oldukları için işten çıkarılan Birleşik Metal İşçileri Sendikası’ndan (Birleşik Metal-İş) 57 işçinin hakları için başlattıkları direnişin 65. gününde, sendika üyeleri İstanbul Beyoğlu’nda bulunan İsveç Konsolosluğu önüne yürüdü.

İsveç Konsolosluğu önünde toplanan sendika üyeleri "Atılan işçiler geri alınsın", "Omsa işçisi yalnız değildir", "İş, ekmek yoksa barış da yok" sloganları attı.

İŞTEN ÇIKARILMIŞLARDI!

İsveç sermayeli firmada çalışan ve gerekli çoğunluğu sağlayan işçiler 30 Ocak 2025 tarihinde Birleşik Metal-İş'e üye oldu ve Çalışma Bakanlığı'ndan yetki belgesi aldı. Fakat sendikanın fabrikaya resmi olarak girmeye hak kazanmasının hemen ardından işveren yetki itirazında bulunarak sendikanın işyerine girmesini engellemeye çalıştı ve sendika üyesi tüm işçileri işten çıkardı.

