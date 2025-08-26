OMSA Metal işçileri 49 gündür direniyor!

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde sendikal haklarını kullandıkları için işten çıkarıldıklarını belirten OMSA Metal işçilerinin direnişi 49’uncu gününe girdi.

Organize Sanayi Bölgesi’nde yürüyüş gerçekleştiren işçiler, “Sendika hakkımız engellenemez” ve “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” sloganları attı.

İşçilerin yürüyüşüne aileleri, Birleşik Metal İş Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri Fehmi Elmacı ve Gebze 1 No’lu Şube yöneticileri de katıldı.



​​​​​​​SENDİKA HAKLARI İÇİN YÜRÜDÜLER

Birleşik Metal İş Sendikasının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sendikal haklarını kullandıkları için işten atılan, ilk günkü kararlılıkla mücadelelerini sürdüren OMSA Metal işçileri, Dilovası’ndaki OSB’nin içinde “Sendika hakkımız engellenemez!”, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!” sloganlarıyla yürüyor. Yürüyüşe direnişçi işçilerin aileleri, Genel Örgütlenme Sekreterimiz Fehmi Elmacı ve Gebze 1 Nolu Şubemizin yöneticileri de katılıyor. OMSA işçileri kazanacak! Biz kazanacağız!" ifadeleri yer aldı.