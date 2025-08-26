OMSA Metal işçileri 49 gündür direniyor!

OMSA Metal işçileri 49 gündür direniyor!
Yayınlanma:
Kocaeli'de sendikal faaliyetleri nedeniyle işten çıkarılan OMSA Metal işçilerinin direnişi 49'ncu gününe girdi. İşçiler fabrikanın yer aldığı Organize Sanayi Bölgesi'nde bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde sendikal haklarını kullandıkları için işten çıkarıldıklarını belirten OMSA Metal işçilerinin direnişi 49’uncu gününe girdi.

Organize Sanayi Bölgesi’nde yürüyüş gerçekleştiren işçiler, “Sendika hakkımız engellenemez” ve “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” sloganları attı.

omsa.jpeg

İşçilerin yürüyüşüne aileleri, Birleşik Metal İş Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri Fehmi Elmacı ve Gebze 1 No’lu Şube yöneticileri de katıldı.


​​​​​​​SENDİKA HAKLARI İÇİN YÜRÜDÜLER

Birleşik Metal İş Sendikasının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sendikal haklarını kullandıkları için işten atılan, ilk günkü kararlılıkla mücadelelerini sürdüren OMSA Metal işçileri, Dilovası’ndaki OSB’nin içinde “Sendika hakkımız engellenemez!”, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!” sloganlarıyla yürüyor. Yürüyüşe direnişçi işçilerin aileleri, Genel Örgütlenme Sekreterimiz Fehmi Elmacı ve Gebze 1 Nolu Şubemizin yöneticileri de katılıyor. OMSA işçileri kazanacak! Biz kazanacağız!" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Ekonomi
Ayçiçek yağında fiyatlar yükseliyor
Ayçiçek yağında fiyatlar yükseliyor
Memur zammı belli oldu! Hangi memur kaç lira maaş alacak?
Memur zammı belli oldu! Hangi memur kaç lira maaş alacak?