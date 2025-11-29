Mesut Barzani Türkiye'ye geldi

Yayınlanma:
Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani, Şırnak Üniversitesi'nin Cizre'de düzenlediği "4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu"na katılmak üzere Türkiye'ye geldi.

Irak Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) lideri Mesud Barzani, Şırnak'ın Cizre ilçesinde düzenlenen "4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu"na katılmak üzere Türkiye'ye geldi. İki gün sürecek sempozyumun ikinci gününde gerçekleşen bu gelişme, bölgedeki siyasi ve akademik gündemi hareketlendirdi.

Dün Valilik, Şırnak Üniversitesi ve Cizre Kaymakamlığı iş birliğiyle başlayan sempozyum, bir otelin toplantı salonunda gerçekleştiriliyor. KDP lideri Barzani, Türkiye'ye Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı.

Barzani'yi sınır kapısında Şırnak Valisi Birol Ekici, Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, ilçe belediye başkanları ve protokol üyeleri karşıladı. Karşılamanın ardından Barzani, programın yapılacağı Cizre ilçesine hareket etti. Konvoyun geçişi sırasında güvenlik güçleri tarafından yoğun önlemler alındı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

