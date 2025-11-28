Mesud Barzani Türkiye'ye geliyor

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Rudaw'da yer alan habere göre, Cizre’de başlayan akademik etkinliğe eski IKBY Başkanı Mesud Barzani'nin katılma ihtimalinin çok yüksek olduğunu açıkladı.

Bugün başlayan "4. Uluslararası Melaye Cizir Sempozyumu" iki gün sürecek ve Kürt edebiyatının 16. yüzyıldaki önde gelen ismi Molla Ahmed-i Ceziri’nin eserlerini ve hayatını ele alacak.

"YÜZDE 90 İHTİMALLE GELECEK"

Rektör Alkış, yaptığı açıklamada, Barzani'nin Ofisi aracılığıyla kendisine davet gönderildiğini belirterek, "Barzani’nin Ofisi aracılığıyla Başkan Barzani’yi sempozyuma davet ettik ve yüzde 90 ihtimalle Cizre’ye gelerek sempozyuma katılacak." bilgisini paylaştı.

Sempozyumun bir diğer önemli konuğu da İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu olacak.

Akademisyenlerden sanatçılara, yerel yöneticilerden siyasetçilere kadar birçok ismin Cizre'deki Dedeman Oteli Konferans Salonu'nda düzenlenecek bu programa katılması bekleniyor. Türkiye'den ve dünyadan çok sayıda akademisyen de tebliğlerini sunacak.