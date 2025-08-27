Mesai bitimine dakikalar kala Aziz İhsan Aktaş'tan Adliye'ye sürpriz ziyaret

Yayınlanma:
İBB operasyonlarında tutuklandıktan sonra 'itirafçı' olarak serbest bırakılan iş insanı Aziz İhsan Aktaş, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde görüldü.

CHP'li belediyelere yönelik başlatılan soruşturmalarda gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra tahliye edilen iş insanı Aziz İhsan Aktaş, İstanbul Adliyesi'nde görüldü.

Sözcü TV muhabiri Muratcan Altıntoprak, yaklaşık 1 saat boyunca adliyede olan Aktaş'ın elinde bin sayfalık bir dosya olduğundan bahsetti.

'Suç örgütü' olduğu iddia edilen iş insanı Aziz İhsan Aktaş, Muratcan Altıntoprak'ın belirttiğine göre mesai bitimine dakikalar kalan İstanbul Adliyesi'nde görüldü.

Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün gözaltına alınan avukatı Nusret Yılmaz'ın dosyasını takip etmek için adliyeye giden Altıntoprak, Aktaş'ın bu esnada savcılık katına geldiğini aktardı.

aziz-ihsan-aktas-kimdir-ne-yapti-ev-hapsi-kaldirildi-1755848218-8994-1.webp
Aziz İhsan Aktaş

BİN SAYFALIK DOSYAYLA SAVCIYA ZİYARET

Altuntoprak, Aktaş'la birlikte koruma ekibi ve avukatlarının bulunduğunu da aktardı.

Yaklaşık 1 saat boyunca savcılıkta kalan Aktaş'ın avukatlarının ellerinde büyük, sarı renkli, yaklaşık bin sayfa uzunluğunda bir dosyanın bulunduğu gözlendi.

Aktaş, savcıların kullandığı başka bir asansör aracılığıyla yapılarak polis eskortu eşliğinde adliyeden çıkarıldı.

Aktaş'ın ifade verip vermediğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

