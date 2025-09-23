Mersin merkezli 4 ilde ‘vergi kaçakçılığı’ operasyonu

Mersin merkezli 4 ilde ‘vergi kaçakçılığı’ operasyonu
Mersin merkezli 4 ilde vergi indiriminden usulsüz yararlanarak devleti zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve bugün hakim karşısına çıkan, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 10 şüpheliden 7’si tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, ihraç kaydıyla vergi indiriminden faydalanılarak ucuza temin edilen ürünlerin, fiilen ihraç edilmiş gibi gösterildiği, ancak gerçekte iç piyasada satışa sunularak haksız kazanç elde edildiği belirlendi.

135 MİLYON TL'LİK KAMU ZARARI

Bu yöntemle kamunun yaklaşık 135 milyon TL zarara uğratıldığı tespit edildi. Soruşturmada, aralarında 3 kamu görevlisinin de bulunduğu 10 şüpheli saptandı. Mersin merkezli İstanbul, İzmir ve Bursa’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai'ye rakip geliyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
