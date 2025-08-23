Menzil tarikatı lideri 'iş adamı' olduğunu itiraf etti! Dünya malı için kardeşleri ile İngiltere'de de kavga etti

Adıyaman Menzil'deki çift şeritli yol sahip içinde hastanenin bile olduğu köyde hüküm süren Menzil tarikatının miras kavgası İngiltere'ye uzandı. İngiliz devleti, tarikatçılara nitelikli dolandırıcılık davası açtı. Tarikatın liderlerinden Mübarek Erol, "İş adamıyım" diyerek ticaretten para kazandığına dair savunma yaptı.

Menzil tarikatının miras çekişmesi, İngiltere'ye kadar uzandı.

Menzciler miras için İngiltere'de davalık oldu. Londra ile Liverpool’daki dergâhlar üzerinden hukuk mücadelesi başladı.

Abdulbaki Erol'un 12 Temmuz 2023’te vefatının ardından oğulları Saki, Fettah ve Mübarek arasında başlayan mal mülk paylaşım krizi, Türkiye ve Avrupa’da “vakıf-şirket-mülk” tartışmalarına dönüştü.

İddialara göre kardeşlerden Mübarek Erol, 5 Ekim 2023’te Londra merkezli “Erol Real Estate Limited” adlı şirketi kurdu ve bu şirket üzerinden iki dergâhın tapusunu değerinin yaklaşık beşte birine devraldı.

İngiliz mahkemesi işlemi durdurdu; Mübarek ve kardeşi Emin Erol hakkında “nitelikli dolandırıcılık” suçlamasıyla kamu davası açıldı.

Londra’daki “The Menzil Trust Masjid – Walnut Tree House” ile Liverpool’daki “Ottomans Social Complex” binalarının tapularının, Abdulbaki Erol döneminde Mübarek’in yönlendirmesiyle “Molla Abdurrahman” olarak bilinen A.B. üzerine yapıldığı ileri sürüldü.

Şirket kuruluşundan sonra Mübarek Erol'un, A.B'den geniş kapsamlı vekâlet aldığı; A.B’nin vekâleti iptal edip avukatları azlettiği bildirildi.

Bu süreçte Almanya’daki avukatı F.Y. adına, A.B’ye bilgi verilmeden 27 Kasım 2023’te Türkiye Emlak Katılım Bankası’nda hesap açıldığı, 13 Aralık 2023’te “Londra ve Liverpool gayrimenkul alımları” açıklamasıyla toplam 37,5 milyon lira (1,025 milyon sterlin karşılığı) aktarıldığı, paranın aynı gün Emin Erol'un hesabına gönderildiği kaydedildi.

Yaklaşık 5 milyon sterlin (277 milyon 184 bin lira) değer biçilen iki mülkün, 1 milyon 25 bin sterline (56 milyon 822 bin lira) şirket üzerine geçirildiği öne sürüldü. Dergâhlardaki cemaat mensuplarının büyük bölümünün ise ağabey Saki Erol ile hareket ettiği ifade edildi.

Mahkeme, satışın durdurulmasına ve tapuların yeniden A.B. adına tesciline hükmetti; Mübarek ile Emin Erol'dan savunma istedi.

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre; Mübarek Erol'un avukat ile sunulan savunmada, “Bu mülklerin ne babamla ne de İrşad’la ilgisi yok. Ben iş adamıyım, hepsini kendi paramla aldım. Tamamı bana aittir” denildi. Mahkeme kararının ardından iki kardeş hakkında “nitelikli dolandırıcılık”tan kamu davası açıldı. Yargılama sürüyor.

Tarikatçıların soyadı Erol olsa da sosyal medyada ve takipçileri tarafından Erol yerine Elhüseyni soyismi kullanılıyor.

