Menzil cemaatinde miras krizi! Üç kardeş arasındaki gerilim büyüyor

Menzil cemaatinde bir süredir devam eden miras ve mülkiyet tartışması giderek büyüyor. Cemaatin lideri ve en büyük kardeş olan Saki Elhüseyni, mal varlığına ilişkin anlaşmazlıkların “aile içi bir sorun” olarak görülmemesi gerektiğini belirterek, kendisine yönelik eleştirilere sosyal medya üzerinden sert bir yanıt verdi. Saki Elhüseyni “Tarafsızlık münafıklıktır… Mesele aile meselesi değil; dava meselesi” dedi.

Üç kardeş; Saki, Mübarek ve Fettah Elhüseyni arasındaki anlaşmazlığın temelini, cemaat bünyesindeki binalar, medreseler ve dergahların mülkiyet yapısına ilişkin farklı görüşler oluşturuyor.

Saki Elhüseyni, söz konusu taşınmazların “ümmetin malı” olduğunu ve bu nedenle miras konusu yapılamayacağını savunurken; kardeşleri Mübarek ve Fettah Elhüseyni, mülklerin şirketler veya kişiler adına tapulu olduğunu belirterek bunun miras hakkı doğurduğunu ileri sürüyor.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, taraflar arasındaki hukuk mücadelesi hem Türkiye’de hem Avrupa’da sürüyor. Özellikle Çorum’daki dergah binası davası dikkat çekiyor. Bu dosyada Saki Elhüseyni’nin tarafı, yapının tüm Müslümanlara ait olduğunu ve cami ya da okul gibi değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor. Mübarek ve Fettah Elhüseyni tarafı ise bu argümanın “din istismarı” olduğunu öne sürerek, tekke ve zaviyelerin 677 sayılı Devrim Kanunu ile kapatıldığını hatırlatıyor.

MEDRESELERDEKİ BÖLÜNME DERİNLEŞİYOR

Tartışmanın bir diğer boyutu ise cemaatin eğitim yapıları. Adıyaman’ın Menzil köyü ile Bitlis’in Kasrik köyündeki medreselerde toplam 607 öğrenci ve çok sayıda müderris bulunuyor. Haberde aktarılan bilgilere göre bu merkezlerdeki öğrenci ve müderrislerin önemli bölümü Saki Elhüseyni’yi destekliyor.

Ancak Mübarek Elhüseyni’nin, dengeyi değiştirmek amacıyla Saki’ye bağlı öğrenci ve müderrisleri medreselerden çıkardığı iddia ediliyor. Bu girişim, cemaat içindeki bölünmenin kurumsal yapılara da yansımaya başladığını gösteriyor.

“ÜMMETİN MALINA MİRAS DİYORLAR; BU HARAMDIR”

Gerginlik sürerken, Saki Elhüseyni’nin cemaat içi propagandada etkin olduğu bilinen “Ahlat Otağı” isimli sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklama paylaşıldı. “Son söz: Tarafsızlık münafıklıktır” başlıklı metinde şu ifadeler yer aldı: