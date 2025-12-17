Mehmet Şimşek'in sıktığı kemerin ne zaman gevşeyeceği belli oldu: Erdoğan o gün ondan vazgeçebilir

Sıkı mali politikaları ve TÜİK verileri haricinde bir türlü olumlu sonuç alınamayan enflasyon hedefleri ile tepkilerin odağı haline gelen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iktidar medyasının da eleştiri oklarının hedefindeydi.

Erdoğan'ın kabine değişikliğinde kendisinden vazgeçeceği de uzun süre konuşulan Bakan Şimşek hakkında yeni kulis bilgileri sızdırıldı.

MEHMET ŞİMŞEK'İN SIKTIĞI KEMERİN NE ZAMAN GEVŞEYECEĞİ BELLİ OLDU

Bakanlık bütçe görüşmeleri ve yıl sonuna doğru sıkı mali politikaların süreceğine dair açıklamalar, ekonomi yönetiminin ana gündem maddelerinden biri olmasına neden oldu. Vatandaş tarafında beklenen zam haberlerinin karşılık bulmayacağı da ekonomi yönetminin tavrı ve attığı adımlarla belirginleşirken sıkı mali politikaların seçim hazırlığı olduğu konuşulmaya başlandı.

Mehmet Şimşek'in öncelikli hedefinin 2026 Haziran ayında açıklanacak enflasyon verileri olduğu, ikinci hedefinin ise 2027'de planlanan seçim dönemi olduğu iktidar kulislerinde konuşulmaya başlandı.

Nefes yazarı Nuray Babacan'ın iktidar kulislerinden aktardığına göre; söylenen o ki ‘atılacak bir taş varsa o da seçim döneminde seçmen rüşveti olarak atılacak’. Kemer sıka sıka nefes alamayacak hale gelen vatandaş için rahatlama seçim döneminde gerçekleşecek. Bu nedenle bu yıl emekli maaş artışları ve asgari ücret konusunda hiç iç açıcı haberler gelmiyor.

AKP’li siyasetçilerin hiç hoşuna gitmesse de ekonomi yönetimi; siyasi baskı ile birkaç puanlık oynama olsa bile 'ölçüsüz artışlara karşı direnecek’. Türkiye’nin yeniden gri listeye girme endişesi ile harekete geçen ekonomi yönetimi, MASAK ile yürüttüğü bahis çetesi, kayıt dışı ekonomi, kara para mücadelesini sürdürecek. Kamu kurumları ve bakanlıkların da tasarruf tedbirlerine uymaya devam edeceği konuşulurken Maliye'ye sunulan bütçelerde yüzde 5 indirim istendi.

Rahatlama, kısa vadede, sadece vergi kaçağını önlemek için sıkıştırılan dar gelirli ve küçük esnafta olacak.

ERDOĞAN O GÜN ONDAN VAZGEÇEBİLİR

İktidar kulislerinde; Mehmet Şimşek ve ekibi AKP'yi 'kazasız belasız seçimin kapısına kadar getirmeyi başarabilirlerse, var olanı harcamak konusunda kendisine ve ekibine pek de ihtiyaç olmayabilir’ yorumları yapanlar.

AKP içinde 2027 yılının en geç kasım ayında yapılacak olası erken seçimden önce kesenin ağzının açılacağı, konut ve araba kredileri, asgari ücret, emekli maaş artışı, kamu çalışanlarına zam gibi ‘seçim paketi’ hazırlanacağı öne sürülüyor.

Uyguladığı ekonomik programın seçim nedeniyle delinmesine itiraz etme olasılığı bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yollarının bu aşamada ayrılabileceğini iddia edenler var.