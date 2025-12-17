Anıtkabir'deki Erdoğan sloganları Meclis’e taşındı! Saray topu MSB’ye attı

CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Anıtkabir’de düzenlenen resmi törenlerde, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için slogan atılmasını TBMM gündemine taşıdı. Bayraktutan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması talebiyle Meclis’e verdiği soru önergesinde, son senelerde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir’de yapılan resmi törenlerde siyasi sloganların atılması, Anıtkabir’in manevi varlığını zedeleyecek şekilde tezahüratlarda bulunulmasıyla karşı karşıya kalındığını vurguladı.

“ANITKABİR’İN MANEVİ VARLIĞINA YAKIŞMAYAN DAVRANIŞLARA İZİN VERİLEMEZ”

Bayraktutan, Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğin 35. maddesinde, “Anıtkabir’de, ancak Atatürk’e saygı için çelenk konabilir, tören düzenlenebilir. Başka amaçlarla; tören, yürüyüş ve gösteri düzenlenemez, çelenk konamaz. Anıtkabir’in manevi varlığına yakışmayan her türlü tavır, hareket, söz, yazı ve davranışlara izin verilmez” ifadelerini yer almasına rağmen söz konusu davranışların engellenmesinin infial yarattığına dikkat çekti.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Anıtkabir’de, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı resmi törenlerde yüksek güvenlik önlemleri alındığını, milletvekillerine bile sınırlı sayıda kontenjan ayrıldığını vurgulayan Bayraktutan, bu düzeydeki önlemlerin yanı sıra neredeyse her törende siyasi sloganlar atan çeşitli grupların alana özellikle sokulmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

SORULARINI SIRALADI!

Bayrakutan, Yılmaz’a şu soruları yöneltti:

“Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğin 35. maddesinde belirtilen ‘Anıtkabir’in manevi varlığına yakışmayan her türlü tavır, hareket, söz, yazı ve davranışlara izin verilmez’ ibaresine aykırı şekilde eylem, tavır ve hareket içerisinde olan gruplar hangi gerekçeyle engellenmemektedir? Anıtkabir’de düzenlenen resmi törenlere girişler hangi şartlara bağlıdır? Milletvekillerine bile sınırlı sayıda giriş izni verilirken, ilgili grupların girişi nasıl sağlanmaktadır? Son dönemde belli başlı sloganlar attıkları belli olan çeşitli grupların Anıtkabir’e girişlerinden kim sorumludur? Son 5 yılda, bu tür kabul edilemez davranışları engelleyemeyen Anıtkabir Komutanlığı ilgili personelleri hakkında açılmış bir soruşturma var mıdır? Var ise ilgili soruşturmaların sonuçları nedir?

Yıllardır, defalarca tekrarlanan örnek olaylara ilişkin herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Slogan atanlar hakkında bir işlem yapılmış mıdır? İlgili kabul edilmez davranışların yaşanmasına sebebiyet veren Anıtkabir Komutanı ne zaman görevden alınacaktır? Gerekli önlemlerin alınamaması, ilgili olaylarla karşılaşılmasına sebebiyet verilmesi nedeniyle Milli Savunma Bakanı Güler’in istifası istenecek midir?”

SARAY “MSB’NİN YETKİ ALANINDA” DEDİ!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise, “Yazılı soru önergesinde bahsi geçen hususlar Milli Savunma Bakanlığı’nın görev ve yetki alanına girmektedir” ifadelerini kullanarak Meclis’e sunulan önergedeki soruları yanıtsız bıraktı.