Mehmet Şimşek Erdoğan Bulvarını açtı

Mehmet Şimşek Erdoğan Bulvarını açtı
Yayınlanma:
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, memleketi Batman'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın açılışını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın açılışını yaptı. Açılışta Batman Vali Yardımcısı Mustafa Caner Culukar, Şimşek ve beraberindeki heyete yürütülen çalışma hakkında bilgi verdi.

Batman İl Müftüsü Ahmet Durmuş'un yaptığı duanın ardından söz alan Şimşek, kentte trafik akışını rahatlatacak Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın projesine ve yapımına emek verenlere teşekkür etti:

"Batman'ımız bu gidişle muhtemelen 7 ila 10 yıl arasında büyükşehir olacak. Büyükşehir demek büyümek ve gelişmek demek. Kentte şu anda inşa halinde veya planlama evresinde birçok organize sanayi bölgesi var, sera kentler var."

g17sq1jxkaaxuef.jpeg

Halk çift haneli enflasyon altında inim inim inlerken Şimşek'in paylaşımı akıllara durgunluk verdiHalk çift haneli enflasyon altında inim inim inlerken Şimşek'in paylaşımı akıllara durgunluk verdi

TOGG KULLANDI

Şimşek açılış konuşmasında , "Açılışı yapılan yol, kent trafiği için katma değer sağlayacak. Ağır tonajlı araçlar başta olmak üzere kent merkeziyle işi olmayan araçlar yeni yolu kullanacak. Yol sayesinde hava kirliliği azalacak, trafik daha iyi akacak, yakıttan tasarruf sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Kurdele keserek Recep Tayyip Erdoğan bulvarının açılışı yapıldı. Bakan Şimşek, yolda TOGG kullandı.

Kaynak:İhlas Haber Ajansı (İHA)

Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Hesaplarınızı kontrol edin: 47,6 milyon liralık ödeme yapıldı
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza: 35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
Amazon’a 2,5 milyar dolarlık tarihi ceza
35 milyon müşteriye 1,5 milyar dolar ödeme yapacak
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor: Beyaz altında hasat zamanı
Beyaz altında hasat zamanı
290 bin dekarda 140 bin ton ürün bekleniyor
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Antalya’da neler oluyor? Çiftçiler sıraya girdiler!
Türkiye
Jandarmadan kaçtı kaza yapınca yakalandı
Jandarmadan kaçtı kaza yapınca yakalandı
Korsan taksiciyi gerçek taksiciler yakalattı
Korsan taksiciyi gerçek taksiciler yakalattı
Saadet lideri Arıkan Türkiye'nin en büyük partisini açıkladı
Saadet lideri Arıkan Türkiye'nin en büyük partisini açıkladı