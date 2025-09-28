Mehmet Şimşek Erdoğan Bulvarını açtı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman'da Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın açılışını yaptı. Açılışta Batman Vali Yardımcısı Mustafa Caner Culukar, Şimşek ve beraberindeki heyete yürütülen çalışma hakkında bilgi verdi.

Batman İl Müftüsü Ahmet Durmuş'un yaptığı duanın ardından söz alan Şimşek, kentte trafik akışını rahatlatacak Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nın projesine ve yapımına emek verenlere teşekkür etti:

"Batman'ımız bu gidişle muhtemelen 7 ila 10 yıl arasında büyükşehir olacak. Büyükşehir demek büyümek ve gelişmek demek. Kentte şu anda inşa halinde veya planlama evresinde birçok organize sanayi bölgesi var, sera kentler var."

Halk çift haneli enflasyon altında inim inim inlerken Şimşek'in paylaşımı akıllara durgunluk verdi

TOGG KULLANDI

Şimşek açılış konuşmasında , "Açılışı yapılan yol, kent trafiği için katma değer sağlayacak. Ağır tonajlı araçlar başta olmak üzere kent merkeziyle işi olmayan araçlar yeni yolu kullanacak. Yol sayesinde hava kirliliği azalacak, trafik daha iyi akacak, yakıttan tasarruf sağlanacak." ifadelerini kullandı.

Kurdele keserek Recep Tayyip Erdoğan bulvarının açılışı yapıldı. Bakan Şimşek, yolda TOGG kullandı.