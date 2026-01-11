Mehmet Kazanç tekrardan Terziler Odası Başkanı oldu

Yayınlanma:
Erzurum Terziler Odası seçiminde 199 oyla güven tazeleyen Mehmet Kazanç yeniden başkan oldu. Kazanç, destek veren üyelerine teşekkür ederek korsan terzilikle mücadele sözü verdi.

Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odası bünyesinde faaliyet gösteren Terziler Esnaf Odası, yeni başkanını seçmek üzere sandık başına gitti. Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını Erzurum Demirciler Odası Başkanı Zekayi Kaplan üstlendi.

Toplam 290 üyesi bulunan oda seçimlerine ilginin yoğun olduğu gözlendi. Tek liste ile gidilen oylamada, katılan üyelerin 199’unun oyunu alan Mehmet Kazanç, tekrardan Terziler Odası başkanı oldu. Sonuçların açıklanmasının ardından bir teşekkür konuşması yapan Kazanç, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak; üyelerin desteğiyle "korsan terzi" faaliyetlerine karşı kararlı bir mücadele yürüteceklerini ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

