Meğer çocukken de geçinemiyormuş: Ali Sabancı bavulla kaçak getirtip satıyormuş

Yayınlanma:
Güncelleme:
Türkiye'nin en zenginlerinden olan Ali Sabancı, "Geçinemiyorum" sözüyle gündem olmuştu. Ali Sabancı, şimdi de çocukluğu ile ilgili bir itirafta bulundu ve Almanya'dan bavulla kaçak olta getirip sahilde sattığını açıkladı.

Türkiye'de 950 milyon dolarlık servetiyle en zinginler listesinde 34. sırada gösterilen Ali Sabancı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte geçinemediğini söylemişti.
Sabancı, “Herkesin maddi emelleri var. Benim de maddi emellerim var. Ben geçinemiyorum. Yani arzu ettiğime kıyasla geçinemiyorum” demişti.

ÇOCUKKEN DE KAÇAK OLTA SATMIŞ

Ali Sabancı bu kez de çocukluğu ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Ali Sabancı geçinemediğini açıkladıAli Sabancı geçinemediğini açıkladı

ESAS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Duygu Demirdağ’ın YouTube programında, 10 yaşındayken Yeniköy'de yalıda yaşadıklarını belirterek, Almanya'da kaçak olarak bavullarla Shakespeare marka olta getirttiğini, sonra da bunları sattığını söyledi.
Oturdukları yerin denize çok yakın olduğunu bildiren Ali Sabancı, karşıya geçip rıhtıma gittiğini ve burada kaçak oltaları sattığını belirtti.
Esas Holding'in sahibi olan Ali Sabancı, Pegasus Hava Yolları'nın da kurucusu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

