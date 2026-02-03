Türkiye'de 950 milyon dolarlık servetiyle en zinginler listesinde 34. sırada gösterilen Ali Sabancı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte geçinemediğini söylemişti.

Sabancı, “Herkesin maddi emelleri var. Benim de maddi emellerim var. Ben geçinemiyorum. Yani arzu ettiğime kıyasla geçinemiyorum” demişti.

ÇOCUKKEN DE KAÇAK OLTA SATMIŞ

Ali Sabancı bu kez de çocukluğu ile ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

ESAS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Duygu Demirdağ’ın YouTube programında, 10 yaşındayken Yeniköy'de yalıda yaşadıklarını belirterek, Almanya'da kaçak olarak bavullarla Shakespeare marka olta getirttiğini, sonra da bunları sattığını söyledi.

Oturdukları yerin denize çok yakın olduğunu bildiren Ali Sabancı, karşıya geçip rıhtıma gittiğini ve burada kaçak oltaları sattığını belirtti.

Esas Holding'in sahibi olan Ali Sabancı, Pegasus Hava Yolları'nın da kurucusu.