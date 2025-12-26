Ali Sabancı geçinemediğini açıkladı

Ali Sabancı geçinemediğini açıkladı
Türkiye ekonomik krizin pençesinde, milyonlarca asgari ücretli ay sonunu getirmeye çalışırken; 9 milyar dolarlık dev bir serveti yöneten Ali Sabancı’dan tartışma yaratacak bir açıklama geldi. Sabancı, "Arzu ettiğime kıyasla geçinemiyorum" diyerek şaşkınlık yarattı.

İstanbul’da Fast Company Türkiye tarafından düzenlenen ve iş dünyasının patronlarını bir araya getiren CEO Council etkinliğinde konuşan ESAS Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, "Yeni Normal Sonrasında Hazırlık" oturumunda Rafat Avni’nin sorularını yanıtladı. Türkiye’de vatandaşın gündemi enflasyon ve geçim derdiyken, Sabancı’nın kendi "maddi emelleri" üzerinden verdiği örnek şaşırttı.

"GEÇİNEMİYORUM"

Şirketin sadece aile üyelerinin değil, yurt içi ve dışından pek çok yatırımcının varlıklarını yönettiğini belirten Sabancı, insan kaynağı ve finansal hedeflerden bahsederken "geçim sıkıntısı" kavramına bambaşka bir boyut getirdi. Sabancı, şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin maddi emelleri var, bir şey söyleyeyim mi? Benim maddi emellerim var. Ben geçinemiyorum. Yani arzu ettiğime kıyasla geçinemiyorum. Dolayısıyla bunu çok doğru yapmak lazım. O insanların başka yere gittiklerinde yıldızlarını parlamaya devam etmesi lazım. BBVA’nın CEO’su merittir. Düşünsel, öyle yapılacak insan da lazım. Finansal olarak da insanları sarhoş edecek yapılar olması lazım."

9 MİLYAR DOLARLIK SERVETİN YARISI YURT DIŞINDA

"Geçinemiyorum" diyen Sabancı, yönettiği servetin büyüklüğünü ve bu servetin ne kadarının yurt dışında olduğunu da tek tek anlattı. 120-130 ortağı olduğunu belirten Sabancı, paranın yarısının Türkiye sınırları dışında olduğunu vurguladı:

"Biz öyle bir ülkede yaşıyoruz ki; çok doğal ‘faiz ne olacak?’, ‘enflasyon ne olacak?’, ‘büyüme ne olacak?’ diye odaklanıyoruz. Halbuki Londra’ya indiğin zaman orada sana pasaporttaki yetkili ‘ziyaret amacınız nedir?’ dediğinde o zaman anlıyorsun gerçek dünyanın ne kadar büyük olduğunu. 120-130 tane ortağımız var. Amerika’nın Batı yakasından, Afrika’dan Türkiye’ye kadar yatırım yapıyoruz. Bizim takipten yönettiğimiz varlığın yüzde 50’si yurt dışında. Londra’da, Frankfurt’ta, New York’ta ofislerimiz vasıtasıyla Dubai’de. Biz ortaklarımızla şefin yediği yemeği yiyoruz. Ama insanın aklından geçen ‘o şef ne yemek yiyor’ ve ümit ediyorsun şef zayıf değil."

"ŞEFİN YEDİĞİ YEMEĞİ YİYORUZ"

Sabancı, yönetilen fonun detaylarına ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Biz takriben bir hesaba göre 9 milyar dolar varlık yönetiyoruz. Bunun yüzde 15’i kadar eski lafla 'başkasının parası.' 1 milyon dolar yatırım yapan da var, 500 milyon dolar yatırım yapan da var. Almanya’daki ekibimize yatırım yapıyoruz. Bunlar global oyuncular."

"JAPONYA'DA KEBAPÇIYA GİTMEYİN SUŞİ YİYİN"

Türkiye’nin ekonomik gündemine sıkışıp kalmayı eleştiren ve "gerçek dünyanın" dışarıda olduğunu ima eden Sabancı, yurt dışı vizyonunu ise "suşi" örneğiyle açıkladı:

"Türk’ü beğenmiyorum demiyorum ama mümkün mertebe Japonya’ya gittiğinde kebapçıya gitmesini değil; mümkün mertebe Japonya’ya gittiğinde suşi yemelisin, o ortamın şartlarını ne gerektiriyorsa bunu yapan gerekiyor. Bunun için de sıkça buradan çıkmak gerekiyor. Buradan çıkınca anlıyorsun."

Sabancı konuşmasının sonunda, Londra’ya gittiğinde pasaport polisinin "ziyaret amacınız ne?" sorusuna, "eğlence ve iş için geliyorum" diye yanıt verdiğini de sözlerine ekledi.

