İntihar denilmişti katil evladı çıktı! Annesinin talimatı ile öldürdü iddiası

İstanbul Güngören’de bulunan Sanayi Mahallesi‘nde 5 katlı binanın 2'nci katındaki dairede, 9 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen olayda, polisi arayan Eylem Dilsiz, eşinin intihar ettiğini söyledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri başından silahla vurulmuş halde yerde yatan Murat Dilsiz'in hayatını kaybettiğini belirlerken Dilsiz'in yanında silah da bulundu. Olay ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Murat Dilsiz’in kızı E.D.’nin, cenaze için gittiği Diyarbakır'da kuzeni Büşra Dilsiz'e babasını silahla öldürdüğünü söylediği ileri sürüldü. E.D., gece 02.00'a kadar annesi ve babasının tartıştığını, babası uyuduktan sonra annesinin eline silah vererek babasını öldürmesini söylediğini, eldivenleri takarak kanepenin üzerine çıkıp uyuyan babasına ateş ettiğini kuzenine anlattı.

Cinayetin ardından eldivenleri binanın havalandırmasına attığını ardından duş alıp kıyafetlerini yıkadığını annesinin ise silahı bir bezle temizleyip babasının yanına koyduğunu ifade etti. Bunun üzerine Büşra Dilsiz, savcılığa giderek şikayetçi oldu. Anne Eylem Dilsiz ve abla Rojin Dilsiz gözaltına alındı.

SİLAH SESİ DUYMADIĞINI SÖYLEDİ!

Eylem Dilsiz, verdiği ifadede kızı E.D.'nin kendisini uyandırarak babasını vurduğunu söylediğini, gidip baktığında eşinin başından vurulmuş şekilde elinde silahla yattığını gördüğünü, bunun üzerine yatağına gittiğini, gece kimsenin silah sesi duymadığını, çocukları A.B.D. ve A.D.'nin okula gitmesi üzerine polisi aradığını, polise eşinin intihar ettiğini söylediğini aktardı.

Rojin Dilsiz ise, ifadesinde "Olay günü saat 08.00 sıralarında uyandım, üzerimi giydim, babamı yatakta başından kanlar akarken yatar vaziyette gördüm ve bağırdım bunun üzerine kardeşim E.D. polisi aradı. Ben kardeşime babamızı vurması yönünde bir söylemde bulunmadım" sözlerini sarf etti.

“UZUN ZAMANDIR BİZE İŞKENCE YAPIYORDU”

E.D. ise, verdiği ifadede "Babam uzun zamandır bize işkence yapıyor, sürekli hakaret, tehdit ve darbediyordu. Olay günü yine annemle kavga ettiler ve ben yaşananlara daha fazla dayanamayacağımı düşünerek babama ait kanepenin altındaki silahı eldiven takarak aldım ve babamı vurdum. Parmak izimin çıkmaması için eldiven taktım, daha sonra eldivenleri tuvaletin penceresinden apartman boşluğuna attım.” dedi.

“Babamı vurduktan sonra annem ve kardeşlerimin kaldığı odaya gidip yattım. Babamı vururken kimse uyanmadı, sabah kardeşlerim okula gittikten sonra annem, babamın odasına girip babamı ölü gördü.” diyen E.D., “Anneme babamı vurduğumu söyledim annem telefonundan polis arayıp haber verdi. Polislere babamı benim vurduğumu söylemedim” ifadelerini kullandı.

SAVCILIK “EYLEM TEK BAŞINA GERÇEKLEŞTİRİLEMEZ” DEDİ!

Savcılık, tarafından E.D.’nin kendi başına olay öncesinde parmak izinin çıkmaması için eldiven takması gerektiğini, eldiveni bulunmasının mümkün olmayan apartman boşluğuna atması, olaydan sonra duş alıp barut artığı bulaşmış olabilecek kıyafetlerini yıkaması gerektiğini düşünebilecek erginlik düzeyinde olmadığı değerlendirildi.

Diğer taraftan, olayın gece vakti hep birlikte ikamet ettikleri evde gerçekleşmiş olduğu halde aynı evin içinde bulunan annesi Eylem ve ablası Rojin'in silah sesini duymamasının mümkün olmadığı, E.D.’nin olayın hemen ardından annesinin yanına gittiğinde babasını vurduğunu söylemesi ve Eylem'in odaya gidip maktulün vurulduğunu gördüğü halde 112'yi aramayarak sabah olmasını beklemesini iştirak halinde değerlendirdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ!

Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, E.D., Eylem Dilsiz ve Rojin Dilsiz hakkında ‘Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘Ruhsatsız silah’ suçundan 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Murat Dilsiz’in oğlu Mehmet Dilsiz ise babasının ölümüne ilişkin, “Ben o sırada memleketteydim evde huzursuzluk çıkıyordu. Bunlar da babamı gece yarısı öldürdüler. Ceza almamak için iftira attılar. Suçu da kardeşimin üzerine attılar. İftira atıyorlar ama babam öyle birisi değildi" ifadelerini kullandı.



