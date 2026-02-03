Kabloyla bağladıkları kadına cinsel istismarda bulundular! Dehşete düşüren sosyal medya tuzağı

Olay, 1 Şubat tarihinde Barıştepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, E.K. ve Y.Y. isimli şahıslar, internet üzerinden tanıştıkları S.B. (21) ile buluştu. Buluşma sırasında genç kadının kollarını kabloyla bağlayan şüpheliler, cinsel saldırıda bulunduktan sonra mağdurun cep telefonunu ve 2 bin 200 TL nakit parasını gasp ederek kayıplara karıştı.

Son Dakika | Diyarbakır'da 13 gündür kayıp olan Nimet Kılıç'tan acı haber geldi

SUÇ ALETLERİYLE YAKALANDILAR

Mağdur S.B.’nin ihbarı üzerine harekete geçen İskenderun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin izini sürerek saklandıkları adresi tespit etti. Düzenlenen baskında iki şüpheli gözaltına alınırken, adreste yapılan aramalarda olayda kullanılan kablo, 2 bıçak, çekiç ve gasp edilen paralar ele geçirildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Emniyetteki sorguları tamamlanan E.K. ve Y.Y., geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece suçlu bulunan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.