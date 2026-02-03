3 çocuk annesi defalarca bıçaklanarak katledilmişti! Kan donduran olayın görüntüleri ortaya çıktı

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan İsmetpaşa Mahallesi’nde, saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, Bodrum'da bir markette çalışan 3 çocuk annesi Özlem Arslan, evden çıkıp işe giderken bir kişinin bıçaklı saldırısına uğramış ve boynuna ve karnına aldığı birden fazla bıçak darbesi nedeniyle hayatını kaybetmişti.

BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU EŞİ BIÇAKLAMIŞ!

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphelinin yakalanması için yürütülen çalışmalarda, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.

Yapılan incelemelerde, üzerinde cep telefonu bulunmayan ve kıyafetlerini yolda bir çöp konteynerine attığı belirlenen saldırganın Özlem Arslan’ın boşanma aşamasındaki eşi Nihat Arslan olduğu tespit edildi.

Saldırgan, saklandığı Bodrum'un Mumcular Mahallesi'ndeki bir arkadaşının evinde yakalandı. Suçunu itiraf ettiği ifade edilen Arslan'ın, polisteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

KORKUNÇ ANLAR ORTAYA ÇIKTI!

Kan donduran olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Nihat Arslan'ın, Özlem Arslan'ın apartman kapısından çıkar çıkmaz yanına geldiği, sıkıca kolundan tuttuğu, daha sonra ise bıçakladığı görüldü.

Görüntülerde, çok sayıda bıçak darbesi alıp, kurtulmaya çalışan Özlem Arslan’ın ‘Bırak beni’ diyerek bağırarak yardım istediği görüldü.