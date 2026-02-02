3 çocuk annesi bıçaklanarak canice katledildi! Polis her yerde saldırganı arıyor

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi’nde, saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, Bodrum’da bulunan bir markette çalışan 39 yaşındaki Özlem Arslan, evden çıkıp işe giderken kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ!

Arslan boynuna ve karnına aldığı birden fazla bıçak darbesiyle yere yığılırken çevrede bulunan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Arslan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI!

Genç kadının cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.