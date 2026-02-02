Çanakkale'de dehşet! Doktor, eşini 20 bıçak darbesiyle yaralayıp intihara kalkıştı

Çanakkale'de dehşet! Doktor, eşini 20 bıçak darbesiyle yaralayıp intihara kalkıştı
Yayınlanma:
Çanakkale’de tartıştığı eşini 20 bıçak darbesiyle yaralayan doktor, aynı bıçakla intihara kalkıştı. Aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan E.Ü.’nün durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Çanakkale’de, tartıştığı 26 yaşındaki eşi E. Ü.’yü, 20 bıçak darbesiyle yaralayan doktor Doğa Ü. (32), aynı bıçakla intihara kalkıştı. Hastanede tedaviye alınan çiftten E.Ü.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Beyoğlu’nda korku dolu anlar: Balkondan atlamak isteyen kadın düşüp yaralandıBeyoğlu’nda korku dolu anlar: Balkondan atlamak isteyen kadın düşüp yaralandı

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Kepez Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Bir maden şirketinde iş yeri hekimi olarak görev yapan Doğa Ü. ile eşi E.Ü. arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Doğa Ü., aldığı ekmek bıçağıyla E.Ü.’yü baş, boğaz ve karın bölgesinden olmak üzere 20 bıçak darbesiyle yaraladı. Doğa Ü., daha sonra kendini de bıçaklayarak intihara kalkıştı.

YARALI KADININ SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren yaralılardan E.Ü.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
AKOM İstanbul için kar tahminini değiştirdi
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı: Afrika'ya gidecekler
Afrika'ya gidecekler
Türkiye'de 287 bin 254 tane sayıldı
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar
Türkiye
İzmir'de yarım milyona yakın sentetik ecza ele geçirildi!
İzmir'de yarım milyona yakın sentetik ecza ele geçirildi!
48 can gitti sorumlulara 'zırh' geldi: Bakan Yerlikaya AKP'li başkanlara soruşturma izni vermedi!
48 can gitti sorumlulara 'zırh' geldi: Bakan Yerlikaya AKP'li başkanlara soruşturma izni vermedi!
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın