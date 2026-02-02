Çanakkale'de dehşet! Doktor, eşini 20 bıçak darbesiyle yaralayıp intihara kalkıştı

Çanakkale’de, tartıştığı 26 yaşındaki eşi E. Ü.’yü, 20 bıçak darbesiyle yaralayan doktor Doğa Ü. (32), aynı bıçakla intihara kalkıştı. Hastanede tedaviye alınan çiftten E.Ü.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Kepez Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Bir maden şirketinde iş yeri hekimi olarak görev yapan Doğa Ü. ile eşi E.Ü. arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Doğa Ü., aldığı ekmek bıçağıyla E.Ü.’yü baş, boğaz ve karın bölgesinden olmak üzere 20 bıçak darbesiyle yaraladı. Doğa Ü., daha sonra kendini de bıçaklayarak intihara kalkıştı.

YARALI KADININ SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren yaralılardan E.Ü.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.