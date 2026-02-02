Beyoğlu’nda korku dolu anlar: Balkondan atlamak isteyen kadın düşüp yaralandı

İstanbul Beyoğlu'nda Çukur Mahallesi’nde gece saat 02.00 sıralarında yaşanan olay, görenleri korkuttu. İddiaya göre, eşiyle tartışan bir kadın 1. kattaki evinin balkonuna çıktı ve aşağıya atlamak istedi. Tam o sırada arkadan yetişen eşi, kadını kollarından yakalayarak düşmesini engellemeye çalıştı.

BALKONDA ASILI KALAN KADIN DÜŞÜP YARALANDI

Bir süre balkon boşluğunda asılı kalan kadın yere düştü. Kadının düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, eşine ‘ne yapıyorsun sen’ diyerek tepki gösterdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan kadın, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.