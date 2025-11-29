Beyoğlu'nda kendisine küfür eden adamı defalarca yumruklayıp tekmeledi: 'Adam dövdüm' diyerek teslim oldu!

Yayınlanma:
İstanbul Beyoğlu'nda güvenlik görevlisi Nurullah P. (36) ile alkollü olduğu iddia edilen Behçet T. (35) arasında küfürleşme nedeniyle başlayan tartışma, şiddetli bir kavgaya dönüştü. Saldırgan Nurullah P., yere düşen Behçet T.'yi defalarca yumruklayıp ayağıyla kafasına bastı. Nurullah P., çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

İstanbul Beyoğlu ilçesi Hüseyinağa Mahallesi’nde 16 Ekim Perşembe günü saat 09.00 sıralarında, küfürleşme nedeniyle çıkan tartışma sokak ortasında şiddetli bir kavgaya dönüştü.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik görevlisi Nurullah P. (36) ile o sırada yoldan yürüyen ve alkollü olduğu iddia edilen Behçet T. (35) arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle Nurullah P., Behçet T.'ye saldırdı. Kavgaya dönüşen olayda Nurullah P., yere düşen Behçet T.’ye art arda yumruklar attı. Şiddetini artıran saldırganın, ardından ayağıyla Behçet T.'nin kafasına bastığı görüldü. Olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

"ADAM DÖVDÜM" İTİRAFI

Saldırının ardından emniyete giden Nurullah P., "adam dövdüm" diyerek kendini ihbar etti. Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliği ekipleri, mekanın güvenlik görüntülerini inceleyerek olayı doğruladı ve savcılık kararıyla Nurullah P.’yi gözaltına aldı.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Nurullah P., çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, darp edilen Behçet T.'nin, saldırgan Nurullah P.’den şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

