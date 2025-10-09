Megakent yine kilitlendi: Sağanak hayatı felç etti, yoğunluk yüzde 90'a ulaştı

Yayınlanma:
Güncelleme:
İstanbul’da haftanın dördüncü iş gününde sabah saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu etkili olurken, Anadolu Yakası’nda yoğunluk oranı yüzde 90’a ulaştı.

Kentte aralıklarla süren yağışın da etkisiyle ana arter, caddeler ve yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli'nde Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde ve bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerliyor.

istanbul-4.jpg

Trafik cezalarına dev zam yolda: İşte belirlenen yeni rakamlarTrafik cezalarına dev zam yolda: İşte belirlenen yeni rakamlar

TRAFİK KİLİTLENDİ

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Bakırköy'de başlayan trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar sürüyor. Beylikdüzü ve Avcılar arasında her iki istikamette de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda ise Ankara istikametinde Esenyurt ile Avcılar ve Gaziosmanpaşa ile Kağıthane arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

stanbul-3.jpg

Bunu yapan sürücüler yandı: Ehliyeti alınacak, trafikten men edilecek!Bunu yapan sürücüler yandı: Ehliyeti alınacak, trafikten men edilecek!

ANADOLU YAKASI'NDA TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kentin Anadolu Yakası'nda bir çok bölgede trafiğin durma noktasına geldiği gözlendi.
D-100 kara yolunda Edirne istikametinde Kartal'dan Göztepe'ye kadar, Ankara istikametinde ise Göztepe'den Maltepe'ye kadar trafik yoğunluğu gözleniyor. Pendik ve Tuzla arasında ise her iki istikamette gecikmeler meydana geliyor.

stanbul-2.jpg

Tem Otoyolu'nda Sultanbeyli'den Ataşehir'e kadar bir çok bölgede araçlar güçlükle seyrediyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün trafik yoğunluğu Kozyatağı'ndan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğunluk Fikirtepe'den başlıyor.

istanbul-1.jpg

ANADOLU YAKASI'NDA YÜZDE 90'A KADAR ULAŞTI

Öte yandan, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Altunizade başta olmak üzere toplu ulaşım araçlarını kullananlar, metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 81'e çıktı. Trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 74'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 90'a kadar ulaştı.

Kaynak:AA - DHA

Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı: Aralarında Türkler de var
Aralarında Türkler de var
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
TFF Galatasaray Beşiktaş derbisi kararını açıkladı: Cezalar yolda
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Türkiye
Trump Erdoğan'la görüşmesinden 7 ay önce Türkiye'deki nadir elementler için hazırlığa başlamış! Tutanaklar ortaya çıktı
Trump Erdoğan'la görüşmesinden 7 ay önce Türkiye'deki nadir elementler için hazırlığa başlamış! Tutanaklar ortaya çıktı
Neyzen ve ebru sanatçısı Niyazi Sayın yaşamını yitirdi
Neyzen ve ebru sanatçısı Niyazi Sayın yaşamını yitirdi
Hatay’da yangın paniği! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı
Hatay’da yangın paniği! Gökyüzünü kara dumanlar kapladı