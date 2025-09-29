Meclis'te yeni dönem başlıyor

28'inci Dönem 4'üncü Yasama Yılı'nın başlaması öncesinde Meclis yerleşkesinde kapsamlı bir hazırlık süreci yürütüldü. Bu çerçevede, ana bina ve hizmet binalarında çevre düzenlemesi yapıldı. İktidar ve muhalefet kulisleri, grup ve komisyon toplantı salonları ile milletvekili odaları gibi alanlarda periyodik bakım ve onarım işlemleri tamamlandı. Yıpranan bölgelerde boya ve tadilat işlemleri gerçekleştirilirken, Meclis içi yollar da yenilendi. Açılış töreni öncesinde ise genel kurul salonu başta olmak üzere tüm ortak alanlarda detaylı bir temizlik çalışması yapıldı.

AÇILIŞ GÜNÜ RESMİ TÖRENLERLE BAŞLAYACAK

Yasama yılının ilk günü, geleneksel olduğu üzere resmi törenlerle başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki heyet, ilk olarak Meclis'teki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak.

Törenin ardından saat 15.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Başkan Numan Kurtulmuş'un yönetiminde toplanacak. Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından kürsüye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan gelerek yasama yılının açılış konuşmasını yapacak. Genel Kurul'daki birleşimin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde bir resepsiyon verilecek.