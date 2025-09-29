Meclis'te yeni dönem başlıyor

Meclis'te yeni dönem başlıyor
Yayınlanma:
Türkiye Büyük Millet Meclisi, yaklaşık iki buçuk aylık tatilin ardından, ülkenin sıcak gündem maddelerini ele alacağı yoğun bir çalışma dönemi için 1 Ekim Çarşamba günü kapılarını açıyor.

28'inci Dönem 4'üncü Yasama Yılı'nın başlaması öncesinde Meclis yerleşkesinde kapsamlı bir hazırlık süreci yürütüldü. Bu çerçevede, ana bina ve hizmet binalarında çevre düzenlemesi yapıldı. İktidar ve muhalefet kulisleri, grup ve komisyon toplantı salonları ile milletvekili odaları gibi alanlarda periyodik bakım ve onarım işlemleri tamamlandı. Yıpranan bölgelerde boya ve tadilat işlemleri gerçekleştirilirken, Meclis içi yollar da yenilendi. Açılış töreni öncesinde ise genel kurul salonu başta olmak üzere tüm ortak alanlarda detaylı bir temizlik çalışması yapıldı.

AÇILIŞ GÜNÜ RESMİ TÖRENLERLE BAŞLAYACAK

Yasama yılının ilk günü, geleneksel olduğu üzere resmi törenlerle başlayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki heyet, ilk olarak Meclis'teki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak.

Törenin ardından saat 15.00'te Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, Başkan Numan Kurtulmuş'un yönetiminde toplanacak. Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından kürsüye Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan gelerek yasama yılının açılış konuşmasını yapacak. Genel Kurul'daki birleşimin tamamlanmasının ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde bir resepsiyon verilecek.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Bülent Ersoy servetini bırakacak birini arıyor: Tek şartı var!
Real Madrid'de Arda Güler isyanı: Saha içi konuşmaları ortaya çıktı
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
IBAN ve transfer krizi: Yüz binlerce kişiyi etkiledi
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Boeing 737 MAX güvenli mi? THY'den açıklama geldi!
Arda Turan veda etti
Arda Turan veda etti
İkinci el araç pazarında talep de fiyat da artıyor ve artacak
İslam Memiş 'yeni altını' açıkladı: Alırken bu 3'üne dikkat edin
İstanbul depreminin kaderini değiştiren 3 çukuru açıkladı: Sıradaki sallantıyı 6 örnekle anlattı
Güllü aşağı mı atıldı? Son anından kan donduran detaylar
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
BUDO'nun 8 seferi iptal oldu
Türkiye
Ankaralılar dikkat! Valilik uyardı: Sağanak geliyor
Ankaralılar dikkat! Valilik uyardı: Sağanak geliyor
Son dokuz ayda dönen Suriyeli sayısı açıklandı
Son dokuz ayda dönen Suriyeli sayısı açıklandı
Siyasetin rotasında turnusol günü: 1 Ekim'de Erdoğan meclise girince kimler ayağa kalkacak?
Siyasetin rotasında turnusol günü: 1 Ekim'de Erdoğan meclise girince kimler ayağa kalkacak?