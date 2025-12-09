Meclis'te kıyamet koptu! İmamoğlu tartışması 15 Temmuz gecesine uzandı

TBMM Genel Kurulu’nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri sırasında siyasi tarihe geçecek bir tartışma yaşandı. Tartışmanın fitilini, 19 Mart 2025 tarihinde düzenlenen operasyonla tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkındaki sözleriyle AKP Genel Başkanvekili Efkan Âlâ ateşledi.

AKP'Lİ ALA İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI

Kürsüye gelen AKP Genel Başkanvekili Efkan Âlâ, yargı süreci devam eden İBB soruşturmasına ilişkin sert ifadeler kullandı. İBB'deki durumu "ülkenin en büyük yolsuzluk olayı" olarak tanımlayan Âlâ, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"14 bakanlığın bütçesinden daha büyük bir bütçeye sahip olan İBB’de projeler hazırlayıp kentsel dönüşüm yaparak İstanbul’u depreme hazırlamak yerine geniş ve derin bir yolsuzluk ekosistemi kurulmuştur."

CHP'Lİ EMİR: 15 TEMMUZ GECESİ 2 SAAT GÜRCİSTAN HAVA SAHASINDA DOLAŞTINIZ MI?

Âlâ’nın bu suçlamalarının ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İBB soruşturmasının duruşmalarının TRT’den yayınlanması taleplerini yineleyerek masumiyet karinesini hatırlattı. İddianamenin tutarsız olduğunu belirten Emir, AKP sıralarına dönerek geçmişteki iddiaları gündeme getirdi:



"15 Temmuz’dan sonra salya sümük belediye başkanlıklarından aldıklarınız var ya, ağlayarak gitmişlerdi. Onlar yargılandı mı, nerede onlar? Evlerde bulunan ayakkabı kutuları, yazar kasalar… Nerede o bakanlar, nerede yargılandılar? Biz yargılanmak isteriz ama bağımsız mahkemelerde. Yeni mahkemeler kurmayacaksınız, cesaretsizsiniz. İstemediğiniz bir karar olursa mahkemeyi dağıtıyorsunuz ama Ekrem İmamoğlu’nun İBB davası için yeni mahkeme kuruyorsunuz. Sizin yargı, adalet anlayışınız işte bu kadar."

Emir, konuşmasının devamında Meclis'i buz kestiren o soruyu sordu:

"Sayın Âlâ, o kadar inanıyorsanız masumiyet karinesi peşinen milleti kirleteceğinize birisi de gelir size ‘15 Temmuz’da 2 saat Gürcistan hava sahasında dolaştınız mı’ diye sorar. Ne diyeceksiniz? İnsanların onuruyla oynarken dikkatli olun.”

EFKAN ÂLÂ ÇİLEDEN ÇIKTI

Murat Emir’in gündeme getirdiği iddialar üzerine tekrar kürsüye gelen Efkan Âlâ, çok sert tepki gösterdi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında uçakta olduğunu ve girişimi dönemin MİT Başkanı Hakan Fidan’dan öğrendiğini belirten Âlâ, o geceyi şöyle anlattı:

"O gece 21.25 uçağıyla yanımda bütün korumalarım ve erkânla beraber Erzurum Havaalanı’ndan THY’nin tarifeli uçağıyla 22.45’te hiç haberimiz yokken havaalanına indik. Ankara Havaalanı’na indiğimizde de milletvekillerimiz oradaydı. Havaalanında bir kriz merkezi oluşturarak bütün süreci yönettim."

"Gürcistan bu işlerin merkeziydi, bu işten anlamadığınız belli" diyen Âlâ, ses tonunu yükselterek şunları söyledi:

"Bu iddia gerçekse bunu yapan alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir ya da bunu söyleyen ve ispatlamayan alçaktır, namussuzdur, şerefsizdir. Bu kadar FETÖ yalanını söylemek size yakışıyor mu? Gürcistan’a bırakın gitmeyi, aklından geçiren şerefsizdir. Gürcistan iddiasını dile getirip ispatlamayan şerefsizdir."

EMİR'DEN 'MASUMİYET KARİNESİ' DERSİ: VAR MI CESARETİN?

Âlâ'nın "şerefsiz" çıkışı üzerine yeniden söz alan CHP'li Murat Emir, tartışmayı başladığı noktaya, Ekrem İmamoğlu'nun hukukuna getirdi. Âlâ'ya "kendi namusun kadar başkalarının namusunu da sayacaksın" diyerek yüklenen Emir, şu tarihi yanıtı verdi:

"Masumiyet karinesinin ne olduğunu anladınız mı? İşte bunu söylüyorum. Sayın Âlâ, biz kimseye FETÖ’cü demedik. Hiç kimseye somut deliller olmadan FETÖ’cü demedim ama siz de ispatlayamayanlara ‘Alçak, şerefsiz’ dediniz ya burada, diyeceksiniz ki; ‘Ekrem İmamoğlu yargılanıp kesin hüküm giyene kadar masumdur. Ona hırsız diyen alçaktır, şerefsizdir.’ Var mı cesaretin? Kendi namusun kadar, başkalarının onurunu, namusunu saymıyorsan yok hükmündesin, o zaman konuşmayacaksın. Masumiyet karinesi bunun için var. Somut suç isnadı yokken, iddianame yokken ‘iftiracı buluruz, konuştururuz’ diye belediye başkanını, arkadaşlarımızı cezaevine koyarsanız burada namustan, onurdan bahsedemezsiniz. Hakkınız yok buna."