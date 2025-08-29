Mecliste gergin anlar: Numan Kurtulmuş'tan Gergerlioğlu'na sert tepki! 'Otur oturduğun yere'

Yayınlanma:
Birleşmiş Milletleri'n kıtlık ilan etmesinin ardından Gazze için olağanüstü toplantıda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile DEM Parti'li Ömer Faruk Gergerlioğlu arasında tansiyon yükseldi. Kurtulmuş, Gergerlioğlu'na “Miting yapmak istiyorsan çık dışarıda yap, Meclis’in ahengini bozamazsın. Burada bu kadar ucuz miting yapma, otur oturduğun yere” dedi.

İsrail'in işgali altında olan Gazze'de, Birleşmiş Milletler'in (BM) kıtlık ilan etmesinin ardından olağanüstü toplanan mecliste zaman zaman tansiyon yükseldi.

DEM Parti Kocaeli milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, AKP İstanbul milletvekili Hasan Turan’ın konuşması sırasında ayağa kalkarak Turan’a tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise Gergerlioğlu’na, "Miting yapmak istiyorsan çık dışarıda yap, Meclis’in ahengini bozamazsın. Burada bu kadar ucuz miting yapma, grubun adına konuşacaksan kalk konuş. Yerinden söz alacaksan al ama ayrı bir miting yapamazsın. Türkiye Büyük Millet Meclisi burası, otur oturduğun yere" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın nasıl değerlenir?
Güvenilir liman altının değeri nasıl hesaplanır?
Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
Türkiye
Zafer Partisi olağanüstü kongreye gidiyor!
Zafer Partisi olağanüstü kongreye gidiyor!
İBB davasından tutuklu kadınların aileleri konuştu
İBB davasından tutuklu kadınların aileleri konuştu