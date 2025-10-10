Meclis yine aynı meclis! Ortalık fena karıştı: DEM ve İYİ Partili vekiller birbirinin üzerine yürüdü

Genel Kurulda dün akşam Türkiye ile Maldivler Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi görüşüldü.

DEM'Lİ VEKİLLER İLE İYİ PARTİLİ VEKİLLER ARASINDA TARTIŞMA

Kurulda görüşmeler devam ederken İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz, terör örgütü PKK elebaşı lehine Mecliste tezahürat yapıldığını hatırlatarak, bu duruma tepki gösterdi. Poyraz'ın bu sözlerinin ardından İYİ Parti ile DEM Parti vekilleri arasında sözlü tartışma yaşandı.

VEKİLLER BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

İki partinin vekilleri arasındaki sözlü tartışmanın ardından bu defa İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik eleştirilerde bulundu. Usta'nın sözlerine DEM sıralarından gelen tepkilerin ardından iki partinin vekilleri ayaklandı ve birbirlerinin üzerine yürüdü.

Meclis'te 'Apo sloganları' gerginlik yarattı

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

Vekillerin arasındaki tartışmanın büyümesi ile Tartışmanın devam etmesi üzerine Meclis Başkanvekili Bingöl, birleşime ara verdi.