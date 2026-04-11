Masonlar 'kayyum' atandı iddiasına yanıt verdi

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği, bazı yayın organlarında yer alan “Kayyum atandı” yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Dernek, söz konusu yayınların kamuoyunu yanılttığını belirterek hukuki girişimlere başlandığını duyurdu.

Dernek açıklamasında, “Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’ne kayyım atandığına dair bazı yayın organlarında yer alan haberler gerçekle bağdaşmamaktadır” denildi.

Açıklamada, yargıya taşınan sürecin yalnızca bir dernek üyesinin mahkemeye yaptığı başvurudan ibaret olduğu belirtildi.

Buna göre başvuruda, dernek başkanlığının boşaldığı iddiasıyla genel kurulun toplantıya çağrılması talep edildi.

Dernek, bu başvuruda kayyım atanmasına ilişkin herhangi bir talep bulunmadığını ve böyle bir adım için hukuki bir neden de olmadığını vurguladı.

Son Dakika | Can Holding soruşturmasında flaş gelişme: Kenan Tekdağ tahliye edildi

"HUKUKEN MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Dernek yönetimi, başkanın tutukluluk hâlinin geçici bir tedbir niteliğinde olduğunu belirtti. Açıklamada, “Dernek Başkanımızın tutukluluk durumu geçici bir tedbir niteliğindedir. Medeni haklarını kullanma ehliyeti herhangi bir şekilde kısıtlanmadığı gibi Türk Medeni Kanununun ve dernek tüzüğünün ilgili maddelerinin dernek başkanlığının boşaldığı yönünde yorumlanması hukuken mümkün değildir” ifadelerine yer verildi.

Dernek, başkan ile yönetim kurulunun ve diğer organların görevine devam ettiğini de açıkladı. Açıklamanın sonunda, “Sonuç olarak; Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneğine kayyım atandığına ilişkin haberler tamamen asılsızdır. Dernek Başkanı ile Yönetim Kurulu ve tüm dernek organları görevlerine devam etmektedir ve bu görevlerini sürdürmede de herhangi bir hukuki engel bulunmamaktadır” denildi.

Dernek, kamuoyunu yanıltıcı haberlerle ilgili hukuki sürecin başlatıldığını da duyurdu.

Derneğin açıklaması da tam olarak şöyle:

"Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’ne kayyım atandığına dair bazı yayın organlarında yer alan haberler gerçekle bağdaşmamaktadır. Kamuoyunu yanıltıcı haberler konusunda gerekli hukuki girişimlere başlanmıştır. Olay, bir dernek üyesinin, dernek başkanlığının boşaldığı iddiası ile “Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Genel Kurulunun toplantıya çağrılması” talebi ile mahkemeye başvurmasından ibaret olup başvuranın kayyım atanmasına ilişkin bir talebi olmadığı gibi kayyım atanması için hukuki bir neden de bulunmamaktadır. Dernek Başkanımızın tutukluluk durumu geçici bir tedbir niteliğindedir. Medeni haklarını kullanma ehliyeti herhangi bir şekilde kısıtlanmadığı gibi Türk Medeni Kanununun ve dernek tüzüğünün ilgili maddelerinin dernek başkanlığının boşaldığı yönünde yorumlanması hukuken mümkün değildir. Sonuç olarak; Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneğine kayyım atandığına ilişkin haberler tamamen asılsızdır. Dernek Başkanı ile Yönetim Kurulu ve tüm dernek organları görevlerine devam etmektedir ve bu görevlerini sürdürmede de herhangi bir hukuki engel bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı ve eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Sanver, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Can Holding’e yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Soruşturmada, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “örgüt yönetme”, “örgüte üye olma”, “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlamaları yer aldı.

Sanver’le birlikte, Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can ile Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklandı.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında Kenan Tekdağ tahliye edildi. Kısa süre sonra Kemal Can da ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Remzi Sanver’in ise soruşturma kapsamında tutukluluğu sürüyor.

Akademik çalışmalarıyla tanınan Sanver, sivil toplum ve spor yönetiminde de görev aldı. Sanver, 2021-2022 döneminde Galatasaray Spor Kulübü yönetiminde genel sekreter ve yönetim kurulu sözcüsü olarak görev yaptı. Aynı zamanda Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nda büyük üstatlık görevini yürüttü.