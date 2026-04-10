Masonlar Derneği'ne kayyum atandı iddiası
Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver'in, Can Holding soruşturmasında 17 Ekim 2025’te tutuklanmasının ardından genel kurul yapmayan derneğe kayyum atandığı iddia edildi.
Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’nden açıklama geldi. Dernek, iddiayı yalanladı:
"Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’ne kayyım atandığına dair bazı yayın organlarında yer alan haberler gerçekle bağdaşmamaktadır.
Kamuoyunu yanıltıcı haberler konusunda gerekli hukuki girişimlere başlanmıştır.
Olay, bir dernek üyesinin, dernek başkanlığının boşaldığı iddiası ile “Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Genel Kurulunun toplantıya çağrılması” talebi ile mahkemeye başvurmasından ibaret olup başvuranın kayyım atanmasına ilişkin bir talebi olmadığı gibi kayyım atanması için hukuki bir neden de bulunmamaktadır.
Dernek Başkanımızın tutukluluk durumu geçici bir tedbir niteliğindedir. Medeni haklarını kullanma ehliyeti herhangi bir şekilde kısıtlanmadığı gibi Türk Medeni Kanununun ve dernek tüzüğünün ilgili maddelerinin dernek başkanlığının boşaldığı yönünde yorumlanması hukuken mümkün değildir.
Sonuç olarak; Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneğine kayyım atandığına ilişkin haberler tamamen asılsızdır. Dernek Başkanı ile Yönetim Kurulu ve tüm dernek organları görevlerine devam etmektedir ve bu görevlerini sürdürmede de herhangi bir hukuki engel bulunmamaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Can Holding soruşturmasında Kenan Tekdağ ve Remzi Sanver'e tutuklama talebi
NE OLMUŞTU?
Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı ve eski Bilgi Üniversitesi rektörü Remzi Sanver, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Can Holding'e yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
SANVER, TEKDAĞ VE CAN DAHİL 11 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Remzi Sanver ile birlikte aralarında Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can ve Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı.
Soruşturmanın ilerleyen süreçlerinde Kenan Tekdağ tahliye edilmişti. Tekdağ'ın tahliyesinden kısa bir süre sonra Kemal Can ise ev hapsi adli kontrolüyle tahliye edilmişti.
Remzi Sanver, soruşturma kapsamında hala tutuklu bulunuyor.
REMZİ SANVER KİMDİR?
Prof. Dr. Remzi Sanver, akademik çalışmalarının yanı sıra sivil toplum ve spor yönetimi alanlarında da görev aldı.
Sanver, 2021-2022 yıllarında Galatasaray SK yönetiminde genel sekreter ve yönetim kurulu sözcüsü olarak görev yaptı. Aynı zamanda Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası’nda büyük üstatlık görevini yürüttü.