Türkiye Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Başkanı Remzi Sanver'in, Can Holding soruşturmasında 17 Ekim 2025’te tutuklanmasının ardından genel kurul yapmayan derneğe kayyum atandığı iddia edildi.

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’nden açıklama geldi. Dernek, iddiayı yalanladı:

"Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği’ne kayyım atandığına dair bazı yayın organlarında yer alan haberler gerçekle bağdaşmamaktadır.

Kamuoyunu yanıltıcı haberler konusunda gerekli hukuki girişimlere başlanmıştır.

Olay, bir dernek üyesinin, dernek başkanlığının boşaldığı iddiası ile “Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneği Genel Kurulunun toplantıya çağrılması” talebi ile mahkemeye başvurmasından ibaret olup başvuranın kayyım atanmasına ilişkin bir talebi olmadığı gibi kayyım atanması için hukuki bir neden de bulunmamaktadır.

Dernek Başkanımızın tutukluluk durumu geçici bir tedbir niteliğindedir. Medeni haklarını kullanma ehliyeti herhangi bir şekilde kısıtlanmadığı gibi Türk Medeni Kanununun ve dernek tüzüğünün ilgili maddelerinin dernek başkanlığının boşaldığı yönünde yorumlanması hukuken mümkün değildir.

Sonuç olarak; Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Derneğine kayyım atandığına ilişkin haberler tamamen asılsızdır. Dernek Başkanı ile Yönetim Kurulu ve tüm dernek organları görevlerine devam etmektedir ve bu görevlerini sürdürmede de herhangi bir hukuki engel bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."